T.C. İSTANBUL 12. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2024/78 Esas

İ L A N

SANIK : SERDAR KAKŞİ Yavuz Zafer ve Ayşe Gül günoğlu

03/06/1982 İstanbul doğumlu

SUÇ : Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık

KARAR TARİHİ : 28/02/2024

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık SERDAR KAKŞİ'nin Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçu nedeniyle açılan davada "Mahkememizin YETKİSİZLİĞİNE dosyanın Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine" kararı verilmiştir.

Yapılan tüm aramalara rağmen tebligata yarar açık adresinin tesbiti ile gerekçeli karar tebliğ işlemi yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, gazete ilanından 7 gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 22.07.2024

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