İSTANBUL 14. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2020/879 Esas

KARAR NO : 2024/915

Davacı CENGİZ MERTSÖZ aleyhine mahkememizde açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda açık yargılaması sonunda verilen kararın ilan edilmesine karar verilmekle;

HÜKÜM:

Davanın KABULÜ ile İstanbul ili, Şişli ilçesi, Feriköy Mah, Cilt No:8, Hane No:2508'de nüfusa kayıtlı Yaşar ve Yasemin oğlu Şişli 30/10/1991 doğumlu 10427563446 TC.Kimlik numaralı ULAŞ KARTAL MERTSÖZ'ün 21/08/2014 tarihinden itibaren TMK.32.md. uyarınca GAİPLİĞİNE 11.06.2024 tarihinde karar verildiği, gaipliğine karar verilen gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN tebliğ olunur.24/07/2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02067487