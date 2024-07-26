T.C. BAKIRKÖY 13. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2021/7 Tereke

Muris Ahmet KARAMAN'dan alacaklı olanların TMK m.621 ve 634 hükümleri uyarınca son ilandan başlayarak 1 ay içerisinde alacaklarını ve işbu alacaklara dayanak delillerini ( sözleşme, fatura, temlikname, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, senet..vs) asıl veya onaylı örneklerini mahkememiz dosyasına bildirmesi, süresi içerisinde bildirilmemesi halinde Türk Medeni Kanununun 629. Maddesi uyarınca" Alacaklarını süresi içinde yazdırmayan alacaklılara karşı mirasçı, kendi kişisel mallarıyla sorumlu olmadığı gibi; terekeden kendisine geçen mallarla da sorumlu tutulamaz." hükmünün uygulanacağının ihtarına, Muris Ahmet KARAMAN'a borçlu olanların aynı süre içerisinde borçlarını bildirmeleri, aksi halin TMK m.620 uyarınca tazminat yükümlülüğünü doğurabileceği, TMK m. 619 vd. hükümleri uyarınca tebliğ ve ilan olunur.31/05/2024

Trabzon İli, Köprübaşı İlçesi, Beşköy Mahallesi/Köyü, 5 Cilt, 530 Hane Numara sırasında nüfusa kayıtlı, Halil ve Ayşe'den olma, son ikamet adresiözel sektörde (uçak firmalarında) yönetici olan, 17/04/2021 tarihinde vefat eden Ahmet KARAMANterekesinin; Türk Medeni Kanununun m.619 vd hükümleri uyarınca resmi defter tutma işlemlerinin gerçekleştirilecek olması nedeniyle,

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02051044