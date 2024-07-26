T.C. DİKİLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2023/351 Esas

DAVALILAR : 1- ÜZEYİR (İbrahim oğlu )

2- ZEHRA (Üzeyir eşi )

Davacı Celal Balaban tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce adresinize tebligat yapılamamıştır. Adres ve kimlik bilgisi araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin(İzmir ili Dikili ilçesi İsmetpaşa mahallesi Çamtepe mevkii 373 ada 6 parsel sayılı taşınmazın davalalılar adına olan tapu kaydının iptali ile davacı adına tescili talebi) ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinin tarafınıza tebliğinden itibaren 2 hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, bu süre içinde cevap vermediğiniz takdirde davacının ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, cevap dilekçesini HMK'nun 129. maddesine uygun bir şekilde düzenlemeniz gerektiği hususu Dava Dilekçesi tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02067502