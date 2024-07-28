Giriş Tarihi: 29.07.2024 00:00
T.C. ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2024/297 Esas
İLAN
Dava konusu Adana ili, Yüreğir ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1082 Ada, 76 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili kamulaştırma davası açılmış olup, Davacı Teiaş Genel Müdürlüğü tarafından tescili talep edilen söz konusu yukarıda sınırları belirtilen taşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayılı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur. Duruşma günü: 14/11/2024, saat: 10:05
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02067968