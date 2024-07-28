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T.C. ANTALYA 9. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/494 Esas

DAVALI : Selim Şamil Kaynak

Davacı AYŞE DERYA KAYNAK tarafından davalı Selim Şamil Kaynak aleyhine açılan Çekişmeli Boşanma davasının yapılan yargılaması sırasında, davalının adresinin tüm aramalara rağmen tespit edilemediği ve meçhule kaldığından, dava dilekçesinin davalıya ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Isparta İli, Keçiborlu İlçesi, Kılıç Mah/köy, Cilt No:21, Hane No:132'da nüfusa kayıtlı, Selahaddin ve Perihan oğlu, 09/06/1981 doğumlu, 27922900416 TC kimlik numaralı SELİM ŞAMİL KAYNAK'ın HMK. 122, 126, 129. maddeleri gereğince usulüne uygun düzenlenen cevap dilekçesini, her bir davacı için ayrı posta giderini ve tanık dahil tüm delillerini tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize bildirmesi tebligat yerine kaim olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. (İlanen tebliğ son ilan tarihinden 7 gün sonra yapılmış sayılır.)

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02068704