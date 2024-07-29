T.C. MERSİN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Esas :2024/146

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Mersin ili Mezitli İlçesi Demirışık Mahallesi190 Ada14 parsel

MEVKİİ : Mersin ili Mezitli İlçesi Demirışık Mah

PAFTA NO :

ADA NO :190

PARSEL NO : 14

VASFI : -

YÜZÖLÇÜMÜ : 476,73 m2

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : Davalı, MEHMET ŞAHİN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :Dava konusu Mersin ili Mezitli İlçesi Demirışık Mahallesi 190 Ada 14 parsel sayılı taşınmazın 476,73 m2'lik Kısmının Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Ve Tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/146 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27/05/2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02068468