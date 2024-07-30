T.C. İSTANBUL ANADOLU 53. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No: 2022/1583 Esas

İ L A N M E T N İ/

Mahkememize ait 2022/1583 Esas 2024/902 Karar sayılı ve 17/05/2024 tarihli ilamı ile sanık SİNAN EDEMEN hakkında 7 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI ve 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildiği, sanığın Türkiye'de tebligata yarar açık adreslerinin tespit edilemediği ve kararın tebliğinin yapılamadığı anlaşıldığından, sanık hakkında kurulan hükme yönelik kararın ve yine katılan kurum vekili Av.Huriye Mutlu'nun istinaf dilekçesinin ilanından itibaren 7 gün içerisinde mahkememize bizzat vereği veya başka bir Asliye Ceza Mahkemesi aracı kılınarak vereceği istinaf dilekçesi ile kullanılabileceği istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar süresinde istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen duyurulur"

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