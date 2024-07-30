T.C. MANAVGAT 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2023/184 Esas

KARAR NO : 2024/102 Karar

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07.02.2024 tarihli ilamı ile sanık Pınar EKENEL hakkında TCK 142/2-h maddesi uyarınca 4 yıl 2 ay hapis cezası verilerek, karar tebliği için sanık (Mustafa ve Durdu kızı, 23.02.1984 Mersin doğumlu) Pınar EKENEL'e tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, İş bu ilan tarihinden itibaren 7 günlük süre içinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe veya zapta geçirilecek beyan ile Manavgat Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 22.07.2024

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