Giriş Tarihi: 31.07.2024 00:00
T.C. MANAVGAT 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İ L A N
DOSYA NO : 2023/184 Esas
KARAR NO : 2024/102 Karar
Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07.02.2024 tarihli ilamı ile sanık Pınar EKENEL hakkında TCK 142/2-h maddesi uyarınca 4 yıl 2 ay hapis cezası verilerek, karar tebliği için sanık (Mustafa ve Durdu kızı, 23.02.1984 Mersin doğumlu) Pınar EKENEL'e tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, İş bu ilan tarihinden itibaren 7 günlük süre içinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe veya zapta geçirilecek beyan ile Manavgat Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 22.07.2024
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