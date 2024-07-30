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T.C. SAMANDAĞ SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/471 Esas

Konu : talep Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen NASİR DOĞRU gaipliği hakkında bilgisi olan, kendisini tanıyan ve bilen kişi-kişilerin olup olmadığı, yaşayıp yaşamadığını yaşıyor ise en son nerede kim tarafından görüldüğü, vefat etmiş ise ne zaman ve ne şekilde, nerede vefat ettiği hususları hakkında herhangi bir bilgiye sahip kişi/kişilerin 6 ay içinde mahkememize haber ve bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 23/07/2024

GAİP TC KİMLİK NO : 12050317144

ADI SOYADI : NASİR DOĞRU

BABA ADI : HAMİT

ANA ADI : NAİME

DOĞUM TARİHİ : 02/08/1950

DOĞUM YERİ : SAMANDAĞ

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02068804