Giriş Tarihi: 31.07.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 00:17
İ L A N
T.C. SAMANDAĞ SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/471 Esas
Konu : talep Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen NASİR DOĞRU gaipliği hakkında bilgisi olan, kendisini tanıyan ve bilen kişi-kişilerin olup olmadığı, yaşayıp yaşamadığını yaşıyor ise en son nerede kim tarafından görüldüğü, vefat etmiş ise ne zaman ve ne şekilde, nerede vefat ettiği hususları hakkında herhangi bir bilgiye sahip kişi/kişilerin 6 ay içinde mahkememize haber ve bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 23/07/2024
GAİP TC KİMLİK NO : 12050317144
ADI SOYADI : NASİR DOĞRU
BABA ADI : HAMİT
ANA ADI : NAİME
DOĞUM TARİHİ : 02/08/1950
DOĞUM YERİ : SAMANDAĞ
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02068804