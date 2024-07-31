T.C. REYHANLI 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2020/422 Esas

KARAR NO : 2021/590

C.SAV.ESAS NO : 2020/1270

MÜŞTEKİ : CELAL YILMAZ, Ahmet ve Dudu oğlu, 27/12/1999 KONAK doğumlu, AYDIN, KUŞADASI, Davutlar mah/köy nüfusunda kayıtlı. Cennetoğlu Mah. 5708 Sk. No:6 Karabağlar / İZMİR adresinde oturur. İş adresi: Germencik Adliyesi Germencik/ AYDIN. TC Kimlik No:27784174864

SANIK : HÜSEYİN SULU, MEHMET ve NACİYE oğlu, 01/02/1956 REYHANLI doğumlu, HATAY, REYHANLI, BEŞASLAN mah/köy, Cilt no: 18, Aile sıra no: 68, Sıra no: 18 nüfusunda kayıtlı.

SUÇ : Hakaret, Tehdit

SUÇ TARİHİ : 18/12/2019

KARAR TARİHİ : 14/10/2021

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı Sanık Hüseyin SULU hakkında açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanık hakkında hakaret ve tehdit suçlarından beraat kararı verildiği, Gerekçeli Kararın Katılan Celal YILMAZ'ın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden tebliğ yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceklerine, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 17.07.2024

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