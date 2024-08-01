Giriş Tarihi: 02.08.2024 00:00
DENİZLİ İLİ, KALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN DUYURULUR.
1-) Mülkiyeti Belediyemize ait Cevherpaşa Mahallesi, Mehmetçik Caddesi, No: 2 adresinde 135 ada 4 parselde kayıtlı 888,73 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan 20 adet taşınmaz/işyeri, Gölbaşı Mah. Demokrasi Cad. No:30-32 ve 34 adresinde ve tapuda 111 ada 1, 2 ve 3 parseller, Gölbaşı Mah. 282 ada 1, 2, 3 ve 4 parseller, 283 ada 1, 2 ve 3 parseller, 294 ada 1, 2 ve 3 parseller, 295 ada 1, 2, 3 ve 4 parseller ile Cevherpaşa Mahallesi, Beyoğlu Caddesi No:1 adresinde yer alan İşmerkezi ve Konut Merkezinde bulunan 66 nolu bağımsız bölümün 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü satılmak üzere Belediyemizce ihaleye çıkarılmıştır.
2-) Satış ihalesi, 15.08.2024 Perşembe günü saat:14:00'de Belediye Meclis Toplantı Salonunda sırasıyla ve aralıksız olarak yapılacaktır.
3-) Satılacak olan taşınmazların tapu bilgileri, muhammen bedeli ve geçici teminatları:
|Mahalle
|Ada
|Parsel
|Niteliği /
Cinsi
|Bağımsız Bölüm No
|Kapı No
|Alan
(m²)
|Bulunduğu Kat
|Muhammen Bedel
KDV Dahil (TL)
|Geçici
Teminat (TL)
|Cevherpaşa
|135
|4
|İşyeri
|31
|2/31
|41,51
|Zemin Kat
|705.670,00 TL
|21.170,10 TL
|Cevherpaşa
|135
|4
|İşyeri
|32
|2/32
|51,70
|Zemin Kat
|878.900,00 TL
|26.367,00 TL
|Cevherpaşa
|135
|4
|İşyeri
|33
|2/33
|31,93
|Zemin Kat
|542.810,00 TL
|16.284,30 TL
|Cevherpaşa
|135
|4
|İşyeri
|34
|2/34
|22,45
|Zemin Kat
|381.650,00 TL
|11.449,50 TL
|Cevherpaşa
|135
|4
|İşyeri
|35
|2/35
|23,95
|Zemin Kat
|407.150,00 TL
|12.214,50 TL
|Cevherpaşa
|135
|4
|İşyeri
|36
|2/36
|23,17
|Zemin Kat
|393.890,00 TL
|11.816,70 TL
|Cevherpaşa
|135
|4
|İşyeri
|37
|2/37
|64,43
|Zemin+Asma Kat
|2.061.760,00 TL
|61.852,80 TL
|Cevherpaşa
|135
|4
|İşyeri
|38
|2/38
|95,73
|Zemin+Asma Kat
|3.063.360,00 TL
|91.900,80 TL
|Cevherpaşa
|135
|4
|İşyeri
|39
|2/39
|71,04
|Zemin+Asma Kat
|2.273.280,00 TL
|68.198,40 TL
|Cevherpaşa
|135
|4
|İşyeri
|40
|2/40
|110,39
|Zemin+Asma Kat
|3.532.480,00 TL
|105.974,40 TL
|Cevherpaşa
|135
|4
|İşyeri
|41
|2/41
|102,46
|Zemin+Asma Kat
|3.278.720,00 TL
|98.361,60 TL
|Cevherpaşa
|135
|4
|İşyeri
|42
|2/42
|64,37
|Zemin+Asma Kat
|2.059.840,00 TL
|61.795,20 TL
|Cevherpaşa
|135
|4
|İşyeri
|43
|2/43
|41,58
|A.Kat
|997.920,00 TL
|29.937,60 TL
|Cevherpaşa
|135
|4
|İşyeri
|44
|2/44
|59,31
|A.Kat
|1.423.440,00 TL
|42.703,20 TL
|Cevherpaşa
|135
|4
|İşyeri
|45
|2/45
|53,86
|A.Kat
|1.292.640,00 TL
|38.779,20 TL
|Cevherpaşa
|135
|4
|İşyeri
|46
|2/46
|40,77
|A.Kat
|978.480,00 TL
|29.354,40 TL
|Cevherpaşa
|135
|4
|İşyeri
|47
|2/47
|43,68
|A.Kat
|1.048.320,00 TL
|31.449,60 TL
|Cevherpaşa
|135
|4
|İşyeri
|48
|2/48
|42,16
|A.Kat
|1.011.840,00 TL
|30.355,20 TL
|Cevherpaşa
|135
|4
|İşyeri
|49
|2/49
|78,72
|A.Kat
|1.889.280,00 TL
|56.678,40 TL
|Cevherpaşa
|135
|4
|İşyeri
|50
|2/50
|50,76
|A.Kat
|1.218.240,00 TL
|36.547, 20 TL
|Gölbaşı Mahallesi
Demokrasi Cad. No:30
|111
|1
|Arsa
|-
|-
|742,00
|-
|485.000,00 TL
|
14.550,00 TL
|Gölbaşı Mahallesi
Demokrasi Cad. No:32
|111
|2
|Arsa
|-
|-
|735,00
|-
|485.000,00 TL
|14.550,00 TL
|Gölbaşı Mahallesi
Demokrasi Cad. No:34
|111
|3
|Arsa
|-
|-
|735,00
|-
|485.000,00 TL
|14.550,00 TL
|Gölbaşı Mah.
|282
|1
|Arsa
|-
|-
|3.379,00
|-
|1.402.285,00 TL
|42.068,55 TL
|Gölbaşı Mah.
|282
|2
|Arsa
|-
|-
|3.424,97
|-
|1.421.362,55 TL
|42.640,87 TL
|Gölbaşı Mah.
|282
|3
|Arsa
|-
|-
|3.334,78
|-
|1.383.933,70 TL
|41.518,01 TL
|Gölbaşı Mah.
|282
|4
|Arsa
|-
|-
|3.379,01
|-
|1.402.289,15 TL
|42.068,67 TL
|Gölbaşı Mah.
|283
|1
|Arsa
|-
|-
|5.000,00
|-
|2.075.000,00 TL
|62.250,00 TL
|Gölbaşı Mah.
|283
|2
|Arsa
|-
|-
|5.012,00
|-
|2.079.980,00 TL
|62.399,40 TL
|Gölbaşı Mah.
|283
|3
|Arsa
|-
|-
|5.015,65
|-
|2.081.494,75 TL
|62.444,84 TL
|Gölbaşı Mah.
|294
|1
|Arsa
|-
|-
|4.296,00
|-
|1.782.840,00 TL
|53.485,20 TL
|Gölbaşı Mah.
|294
|2
|Arsa
|-
|-
|4.296,00
|-
|1.782.840,00 TL
|53.485,20 TL
|Gölbaşı Mah.
|294
|3
|Arsa
|-
|-
|4.296,08
|-
|1.782.873,20 TL
|53.486,19 TL
|Gölbaşı Mah.
|295
|1
|Arsa
|-
|-
|3.357,00
|-
|1.393.155,00 TL
|41.794,65 TL
|Gölbaşı Mah.
|295
|2
|Arsa
|-
|-
|3.358,89
|-
|1.393.939,35 TL
|41.818,18 TL
|Gölbaşı Mah.
|295
|3
|Arsa
|-
|-
|3.357,00
|-
|1.393.155,00 TL
|41.794,65 TL
|Gölbaşı Mah.
|295
|4
|Arsa
|-
|-
|3.357,00
|-
|1.393.155,00 TL
|41.794,65 TL
|Cevherpaşa Mahallesi, Beyoğlu Caddesi No:1
|131
|1
|Dublex Daire/
Mesken
|66
|66
|218,00
|Dördüncü Kat+Çatı Aralığı
|2.791.000,00 TL
|83.730,00 TL
5-) İhaleye katılabilmek için 2886 Sayılı Kanunun ilgili maddelerince usulüne göre;
İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.
3- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
4- Şartnamesi her gün mesai saatleri içinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.
5- Telgraf, faks ve posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
6 - İhale Komisyonu sıfatıyla hareket eden Belediye Encümeni uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7- İstenilen belgeler, plastik dosya içerisinde istenilen sıraya göre dizilerek ihale günü saat 14.00'e kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
8- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmazların satışında şartname hükümleri uygulanacaktır.
9- Taliplilerin belirtilen gün ve yerde hazır bulunmaları ilan olunur.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02069482