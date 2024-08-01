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T.C. ALAŞEHİR 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.72719524-2023/533-Ceza Dava Dosyası 29.07.2024

ALAŞEHİR 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

ESAS NO : 2023/533

KARAR NO : 2024/614

Mahkememizin 25/04/2024 tarih ve 2023/533 Esas 2024/614 Karar sayılı kararı ile sanık Merdan Durdyyev, TC: 99840107840 (Rozymuhammet ve Ogulbabek oğlu, 04/07/1978 TÜRKMENİSTAN doğumlu, Yeni Mah. Manolya Sok. No:4 Alaşehir/MANİSA adresinde oturur. Açık adrresi tespit olunamadığından tebliğ edilememiş bu sebeple kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla, sanık Merdan Durdyyev hakkında Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan eylemine uyan 5237 Sayılı TCK'nın 142/1-e maddesi gereğince 3 Yıl 4 Ay hapis cezası ile cezalandırılmasına kararı verildiği ve iş bu ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ( Tebligat Kanunu 31 . Madde ) tebliğden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere katibe yapılacak sözlü başvuru ile istinaf kanun yoluna başvurabileceği, aksi halde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 29/07/2024

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