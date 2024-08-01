Giriş Tarihi: 02.08.2024 00:00
T.C. ANKARA 5. İCRA CEZA MAHKEMESİNDEN
2018/753 ESAS
Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet vermek suçundan sanık Metin Meral hakkında açılan davada, Mahkememizin 26/06/2024 tarih 2018/753 esas 2024/152 karar sayılı ilamı ile sanık Metin Meral hakkında 5941 Sayılı Kanunun 5/1.maddesi uyarınca neticeten 48.400,00 TL Adli Para cezası ile cezalandırılmasına ve bu cezayı 5 eşit taksitte ödemesine, ödenmediği takdirde hapis cezasına çevrileceğine, tebliğ tarihinden itibaren 2 HAFTA İÇİNDE Ankara Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesi nezdinde istinaf yolunun açık olduğuna karar verilmiş olduğu ilanen tebliğ olunur.
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