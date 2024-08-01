T.C. ANKARA BATI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin 2023/656 esas sayılı dosyasında davalı İlkay DEDEKARGINOĞLU T.C. : 27037477568 ( VELİ ve MEVLİDE oğlu, 16/01/1963 doğumlu)'un ve davalı Niyazi KARAGÖZ'ün T.C. : 31442439448 ( ABBAS ve HURİYE oğlu, 18/08/1986 doğumlu)'un yapılan araştırmalarda da yurt içi ve yurt dışı tebligata yarar açık adresi tespit edilmemesi nedeniyle, davalı İlkay DEDEKARGINOĞLU ve davalı Niyazi KARAGÖZ'ün dava dilekçesinin ( taraflar arasında noterde tanzim olunan kooperatif hisse devir sözleşmesine istinaden davacı Soner COŞKUNÇAY'a devri vaadedildiği iddia edilen Ankara ili Etimesgut İlçesi 46154 ada 3 parselde bulunan A Blok Kat : 36 numaralı dairenin rayiç değerinin tespiti ile müvekkiline ödenmesi, mümkün olmaması halinde müvekkilinin müspet ve menfi zararıyla birlikte ödediği 85.000,00TL'nin enflasyon oranları göz önüne alınarak hesaplanacak güncel değeri ile bu bedele sözleşme tarihinden itibaren işleyecek en yüksek faizi ile tahsiline) talepli davanın ilanen tebliğine karar verilmiş olup, işbu ilanın yayınlandığı tarihten 7 gün sonra davalılara tebliğin yapılmış sayılacağı ve cevap dilekçesiyle davacı sayısı kadar örneğini ( HMK 129) dava dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde sunmanız, cevap dilekçesi vermemeniz halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ( HMK 122,127 ) ilanen tebliğ olunur." şeklinde karar verilmiştir.

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