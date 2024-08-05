Örnek No:55*

T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/334 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/334 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Taşınmazın Tapu Kaydı ve Niteliği: ADANA İli, ÇUKUROVA İlçesi, KURTTEPE M. 5783 Ada 4 Parsel no.da kayıtlı -/1.Kat/-/ 2 B.B.No.lu, Bağ.Böl.Nitelik: MESKEN, tam hisseyle (1/1) kayıtlı taşınmaz satılacaktır.

Taşınmazın Özellikleri ve Değerlendirilmesi:

Taşınmaza ulaşım; Süleyman Demirel Bulvarı ile Nejat Uygur Bulvarının kesiştiği ışıklı kavşak referans alınırsa Nejat Uygur Bulvarı üzerinde güney istikametinde ilerlenir. Yaklaşık 235 metre ilerde bu yolla bağlantılı olan 81203 sokağa girilir. Yaklaşık 50 metre ilerde yolun sol tarafında, 81206 sokak ile 81203 sokağın kesiştiği köşede konumlu taşınmaza ulaşım sağlanmış olur.Sosyo ekonomik yönden orta ve yüksek gelir grubuna hitap eden bir bölgedir. Ticari faaliyetler taşınmaza yakın bulunan Süleyman Demirel Bulvarı ve Nejat Uygur Bulvarı üzerindeki binaların alt katlarında yürütülmektedir. Bölge alt yapısı tamamlanmış olup kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. Bölgeye ulaşım, toplu taşıma araçları ve özel araç ile sağlanmaktadır. Bölgede sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir.

Kıymet taktiri yapılan taşınmazın yer aldığı ''Arsa'' nitelikli ana gayrimenkul, Adana İli Çukurova İlçesi Güzelyalı (Tapuda Kurttepe) Mahallesi 5783 Ada 4 nolu parselde, 2.118,00 m² yüzölçümlü olup parsel alanı üzerindeki ana yapı ayrık nizam 4/A yapı sınıfında betonarme karkas yapı tarzında olmak üzere projelendirilmiş ve inşa edilmiştir. Değerleme konusu taşınmazında içinde bulunduğu blok parselin ortasında konumludur. Çukurova Belediyesinde incelenen 02.02.1995 onay tarihli mimari projesine göre ana yapı bodrum kat + zemin kat + 10 normal kat olmak üzere 12 kattan oluşmaktadır. Vaziyet planında ana bina girişi belirtilmemiş ancak vaziyet planı ile kat planlarının çakıştırılması ile bina girişi kuzey cepheden verilmiş olduğu tespit edilmiştir. Ana yapının bodrum katında kömürlükler, sığınak, hidrafor, 48 bb nolu depo ve ortak alanlar, zemin katında apartman girişi, 41,42,43,44,45,46,47 bb nolu işyerleri ve ortak alanlar, diğer normal katların her birinde 4'er adet bağımsız bölüm numaralı mesken olmak üzere ana yapıda toplam 40 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır.

Değerleme konusu 2 nolu bağımsız bölüm 02.02.1995 onay tarihli mimari projesine göre zemin kat kuzey cepheden sağlanan ana yapı girişine göre sağ arka tarafta ve asansör çıkışına göre sol yan tarafta yer almakta olup kuzeybatı ve güneydoğu olmak üzere iki cephelidir. Taşınmaz onaylı mimari projesine göre yaklaşık net:120m², brüt 140 m² olup; salon, mutfak, 3 oda, antre, hol, banyo, wc ve 2 adet balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Yerinde yapılan incelemede taşınmazın katı, kattaki konumu ve kullanım alanı (büyüklük) olarak onaylı mimari projesine uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Değerleme konusu taşınmaz toplam 140 m² kullanım alanına sahip olduğu hesaplanmıştır. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın https://hasartespit.csb.gov.tr/ adresinde askıya çıkardığı taşınmaz hasar durumu sorgulamasında az hasarlı olarak kayıt altına alındığı gözlenmiştir.

Değerleme konusu taşınmazın mutfak, salon ve oda zeminleri parke ve seramik döşeli, ıslak hacim duvarları fayans döşelidir. Duvarları saten boyalı, dış kapısı demir korumalı ahşap kapı ve iç mekan kapıları mobilya kapı, pencereleri pvc doğramadır. Mutfak dolapları hazır mutfak olup mutfak tezgahı granit mermerdir. Taşınmazda ısıtma kombi ile sağlanmaktadır.

Adresi: Güzelyalı Mahallesi 81206 Sokak Söylemez Apartmanı No:7 K:1 D:2 Çukurova / Adana

Ana Taş.Yüzölçümü: 2.118,00 m2

Arsa Payı : 46/2118

İmar Durumu: Bilirkişi Raporu ile "Emsal:2,40, Taks: 0,40, Ayrık Nizam, Konut Alanı yapılaşma şartlarında" olduğu bildirilmiştir. Taşınmaz Yapı Ruhsat Tarihi: 02/02/1995

Kıymeti : 2.955.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : TAŞINMAZ TAPU TAKYİDATINDAKİ GİBİDİR

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/09/2024 - 13:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/09/2024 - 13:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/10/2024 - 13:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/10/2024 - 13:35

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02072340