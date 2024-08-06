T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/1307 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1307 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri :İstanbul İl, Şişli İlçe, Mecidiyeköy Mahalle, 9176 Ada No, 7 Parsel No, 245000/10011264 Arsa Payı, 442,50 m2 Yüz Ölçümü, A Blok, 2. Normal Kat, 11 Numaralı Bağımsız Bölüm, Niteliği Mesken olan taşınmazın tamamı

Adresi : Gülbahar Mahallesi, Yenidere Sokak, No: 38-40, 2.Kat Daire:11 Şişli / İSTANBUL

Kıymeti : 2.200.000,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2024 - 11:25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2024 - 11:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2024 - 11:25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2024 - 11:25

05/08/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02072894