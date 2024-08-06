T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/857 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/857 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmaz Özellikleri : İstanbul İl , Fatih İlçe , Şeyhmehmet Geylani Mahalle , 419 Ada No , 1 Parsel No , 52/24696 Arsa Payı , 1.203,00 m2 Yüz Ölçümü , 3. Kat 195 Numaralı Bağımsız Bölüm, Ana Taşınmaz Niteliği Sekiz Katlı ve Doksanbir Dükkan, Bağımsız Bölüm Niteliği 309 Kapı Nolu Oda olan taşınmazın tamamı.

Adresi : Hobyar Mahallesi Mimar KemalettinCaddesi No: 7 Doğu İşhanı 3. Kat 309 Numaralı Dükkan (195 Bb) Fatih / İSTANBUL

Kıymeti : 4.800.000,00 TL KDV Oranı: %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2024 - 11:35

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2024 - 11:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2024 - 11:35

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2024 - 11:35

05/08/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02072942