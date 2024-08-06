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Giriş Tarihi: 07.08.2024 00:00

T.C. MİLAS İCRA DAİRESİ

Örnek No:54*

T.C. MİLAS İCRA DAİRESİ

2019/1278 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/1278 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
980.000,00 1 Taşıt 35kg0279 Plakalı , 2017 Model , KRONE Marka , ,, yarı römork

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2024 - 10:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2024 - 10:02
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2024 - 10:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2024 - 10:02
Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
1.140.000,00 1 Taşıt 35kg4826 Plakalı , 2017 Model , KRONE Marka , yarı römork, ,

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2024 - 11:24
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2024 - 11:24
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2024 - 11:24
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2024 - 11:24

29/07/2024 (İİK m.114/4)

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02072646

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T.C. MİLAS İCRA DAİRESİ
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