T.C. İSTANBUL 14. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/644 Esas Konu : Mirasçılık İlanı

Davacı vekilinin mahkememize vermiş olduğu 06/05/2024 tarihli dilekçesi ile REFİA SEVİN ÇAVUNT'un Sarıyer İlçesi, Sarıyer Mahallesi 669 ada 9 parsel sayılı taşınmazın 4 nolu bağımsız bölümün maliki olduğunu, mirasçısı olmaksızın vefat ettiğinin, bu nedenle mirasının M.K.'nın 501. maddesi gereğince Hazine'ye aidiyetine karar verilmesini talep ettiği anlaşılmıştır.

İSTANBUL ili, SARIYER ilçesi, MERKEZ mah/köy, 10 Cilt, 605 Aile sıra no, 3 sırada nüfusa kayıtlı, MEHMET SABRİ ve FATMA BİHTER oğlu/kızı, 15/04/1942 doğumlu, 39553587904 T.C. kimlik numaralı REFİA SEVİN ÇAVUNT'un mirasçılarının bulunup bulunmadığı bilinmediğinden TMK' nun 594/1 maddesi gereğince miras bırakanın mirasında hak ve iddia edenlerin 1 ay ara ile 2 kez yayımlanacak iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 1 yıl içinde mirasçılık sıfatlarını gösterir belgeleri ile birlikte mahkememize başvurmaları, ilan süresi içinde başvuran olmadığı ve hiç bir mirasçı tespit edilemediği takdirde mirasçıların miras sebebi ile istihkak davası açma hakları saklı kalmak kaydı ile ve TMK' nun 594/2 maddesi gereğince mirasın devlete intikal edeceği ilan olunur. 17/07/2024

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