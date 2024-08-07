T.C. KAHRAMANMARAŞ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/645 Esas 05/08/2024 Konu : ilan

İLAN

Davacı, HACI AHMET KÜÇÜK ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

K.Maraş ili Dulkadiroğlu ilçesi Kozludere Mahallesi Cilt No: 113 Aile Sıra No:6 Hane No:446'da nüfusa kayıtlı bulunan Bilal ve Elif'den olma 22/05/2012 d.lu ve Yahya Kemal Mah. Vezir Hoca Bulvarı No:84 İç Kapı No:1 adresinde muhkim Emir Batu Küçük'ün gaipliği talep edildiğinden, adı geçeni bilen görenlerin hayat ve mevatından bilgileri olanların Mahkememizin 2024/645 Esas sayılı dava dosyasına ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde bildirmeleri aksi takdirde adı geçenin M.K.'nun 33 ve 35 maddeleri gereğince GAİPLİĞİNE karar verileceği hususu ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02073045