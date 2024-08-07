İ L A N

T.C. MANİSA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/218 Esas 06/08/2024

Davacı Maliye Hazine, Gaipliğe Karar Verilmesi davasının tensip ara kararıyla; Manisa ili Yunusemre ilçesi Horozköy Mahallesi 1152 ada 3 parsel sayılı taşınmaz ilişkin "İsmail oğlu Mustafa Yansı ve Fatma" kişiler hakkında bilgi ve görgüsü bulunan kişilerin ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde Manisa 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/218 Esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02073709