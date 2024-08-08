İZMİR FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİNDEN

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Esas :2019/36 24/05/2024

Karar : 2020/33 .Davacı , GİGAMİC S.A. ileDavalı , REDKA KIRTASİYE EĞİTİM GEREÇLERİ OYUNCAK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan Marka (Tecavüzün Tespiti İstemli) davasının yapılan yargılaması sonucunda;

Mahkememizin 2019/36Esas- 2020/33 sayılı kararın kesinleşmesinden itibaren 3 aylık süre içerisinde talep halinde ulusal çaptayayım yapan gazetelerden birisinde yayınlanmasına karar verildiğinden;

HÜKÜM :

Davanın kısmen kabulüne,

Davacının tescilli tasarıma tecavüzün tespiti, önlenmesi ve kaldırılması davasının reddine,

Davalının "KORİDOR" ibareli marka kullanımının, davacının "QUORIDOR" ibareli markasına tecavüz ettiğinin tespitine, muhtemel tecavüzün önlenmesine, tecavüzün kaldırılmasına, tecavüz oluşturan ürünler ile bunların üretiminde münhasıran kullanılan cihaz makine, gibi araçlara, tecavüze konu ürünler dışındaki diğer ürünlerin üretimini engellemeyecek şekilde el konulmasına, masraflar davalıya ait olmak üzere el konulan ürünler ile cihaz ve makine gibi araçların şekillerinin değiştirilmesi üzerlerindeki markaların silinmesi veya Sınai Mülkiyet Haklarına tecavüzün önlenmesi kaçınılmaz ise imhasına,

Dair verilen kararımız teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02073729