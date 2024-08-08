T.C. ERGANİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 09.08.2024 00:00
ESAS NO : 2024/330 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Ergani
MEVKİİ : HançerliMahallesi
ADA-PARSEL NO : 126/3
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 9592,35 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI ;Abdulhadi Yeşil, Ağa Yeşil, Askeri Yıldırım, Hasan Yeşil,Nazım Yeşil, Rihan Yıldırım, Salih Yeşl, Zülküf Yeşil, Mehmet Tahir Yeşil, Şahin Erkol, Hüseyin Yeşil, Zülfikar Yeşil, Şükrü Erkol, Mehmet Yeşil ve Gürsel Yeşil
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. TRAKYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Yukarıda dosya numarası,taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
a) İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
b) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Ergani Vakıflar Bankası Merkez Şubesine yatırılacağı,
c) Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
d) İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7gün sonra tebliğ yerine geçeceği, dosyaların duruşma gününün 14/11/2024 günü olduğu, 2942 Sayılı Yasa'nın 10. maddesi uyarınca ilgililere ilan olunur.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02073940