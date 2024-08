T.C. ERGANİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/330 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Ergani

MEVKİİ : HançerliMahallesi

ADA-PARSEL NO : 126/3

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 9592,35 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI ;Abdulhadi Yeşil, Ağa Yeşil, Askeri Yıldırım, Hasan Yeşil,Nazım Yeşil, Rihan Yıldırım, Salih Yeşl, Zülküf Yeşil, Mehmet Tahir Yeşil, Şahin Erkol, Hüseyin Yeşil, Zülfikar Yeşil, Şükrü Erkol, Mehmet Yeşil ve Gürsel Yeşil

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. TRAKYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası,taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a) İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Ergani Vakıflar Bankası Merkez Şubesine yatırılacağı,

c) Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d) İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7gün sonra tebliğ yerine geçeceği, dosyaların duruşma gününün 14/11/2024 günü olduğu, 2942 Sayılı Yasa'nın 10. maddesi uyarınca ilgililere ilan olunur.

