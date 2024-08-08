T.C. İSTANBUL 33. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Esas No :2024/76

Karar No :2024/160

İLAN KARARI

Parada sahtecilik suçundan sanık Volkan GÜL hakkında mahkememize açılan kamu davasında, sanığın CMK'nın 223/2-a maddesi gereğince beraatine karar verilmiş olup, verilen kararın müştekinin adresinde bulunamaması nedeniyle İstanbul İl Göç İdaresi ile yapılan yazışma sonucunda GöçNet sorgulamasında kayıtlı adresinin bulunmadığı bildirilmekle gerekçeli kararın tebliği mümkün olmamış olup, dosya incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1-7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 29. maddesi gereğince mahkememizin 30/04/2024 tarih ve 2024/76 Esas, 2024/160 Karar sayılı hükmünün TÜRKİYE GENELİ GAZETEDE ve TÜRKİYE GENELİ İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-İlan metninin gereği için Basın İlan Kurumuna gönderilmesine

3-Hüküm fıkrasının son ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

4-İlan süresince karar özetinin mahkeme divanhanesinde askıda tutulmasına kararverilmekle, mahkememiz hükmü İLAN OLUNUR. 01/08/2024

MÜŞTEKİ:MARIE ANNE LAURE PASCALINE MANUEL, Jean Claude ve Clotılde kızı, 30/03/1986 Maurıtus doğumlu. Asmalı Mescit Mah. Meşrutiyet Cad. Otel Troya No:45 Beyoğlu/İSTANBUL adresinde oturur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02074115