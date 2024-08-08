T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 7. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2023/732 Esas SÜMEYYE ACAR ile TİMUR ACAR arasında mahkememizde görülmekte olan Evlenmeye İzin (Gaipliğe Dayalı) davası nedeniyle;KOCAELİ İli, KÖRFEZ İlçesi, İLİMTEPE Mahallesi/Köyü, Cilt 39, Hane 54, BSN No: 1' de nüfusa kayıtlı bulunan ALBERT ve SILIMA oğlu, 04/07/1991 doğumlu 71527172990 T.C. Kimlik Numaralı TİMUR ACAR' dan 2017 yılından bu yana haber alınamadığı iddiası ile, gaiplik kararı istenilen TİMUR ACAR' ı gören, bilen, duyan varsa mahkemeye müracaat etmek üzere iş bu ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Mahkememiz 2023/732 Esas sayılı dosyasına bildirilmesi, T.M.K. Nun 33. Maddesi gereğince ilan olunur. 19/01/2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02073925