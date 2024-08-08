T.C. PAZARCIK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 09.08.2024 00:00
ESAS NO : 2024/83 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI 5. BÖLGE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN;
BULUNDUĞU YER : Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Memişkahya Mahallesi
ADA NO : 965 ada 3 parsel
VASFI : Tarla
MALİKİ : ALİ MURAT DALKARA
KAMULAŞTIRMA ALANI : 282,66 m²
DURUŞMA TARİHİ : 16/10/2024
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/84 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02073039