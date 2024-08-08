T.C. PAZARCIK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/91 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI 5. BÖLGE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN;

BULUNDUĞU YER : Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Memişkahya Mahallesi

ADA NO : 965 ada 17 parsel

VASFI : Tarla

MALİKİ : ALİ MURAT DALKARA

KAMULAŞTIRMA ALANI : 217,31 m²

DURUŞMA TARİHİ : 16/10/2024

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin yukarıda yazılı esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02073038