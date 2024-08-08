T.C. PAZARCIK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 09.08.2024 00:00
ESAS NO : 2024/91 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI 5. BÖLGE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN;
BULUNDUĞU YER : Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Memişkahya Mahallesi
ADA NO : 965 ada 17 parsel
VASFI : Tarla
MALİKİ : ALİ MURAT DALKARA
KAMULAŞTIRMA ALANI : 217,31 m²
DURUŞMA TARİHİ : 16/10/2024
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin yukarıda yazılı esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02073038