T.C. SARAYÖNÜ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

KAMULAŞTIRMA İLAN METNİ

Sıra

No Mahkeme

Esas No Taşınmazın Bulunduğu Yer

(Konya İli) Ada Parsel Malikin/Davalının Adı Soyadı 1 2024/100 Konya ili, Sarayönü ilçesi,

Kurşunlu Mah. 2854 nolu parsel SELİM HEMEK

Aşağıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare KOSKİ tarafından mahkememizde 2024/100 esas sayılı dosya ile dava açılmıştır. 4650 sayılı yasanın 7. Maddesi ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Yasası'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca 30 günlük yasal sürede kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda ve maddi hatalara karşı Adli Yargıda iptal veya düzeltme davası açmanız halinde dava açtığınız ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazını kamulaştırma yapan idare KOSKİ adına tescil edileceği, kamulaştırma bedelinin adınıza ilgili banka şubesine yatacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkemenize yazılı olarak bildirmeniz, aşağıda adı, soyadı yazılı tapu maliklerine 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasası'nın 10. Maddesinin 4 bendi uyarınca İLAN OLUNUR.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02072858