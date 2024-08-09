Giriş Tarihi: 10.08.2024 00:00
T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ
2024/8480 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/8480 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satışa konu aracın KÜÇÜKÇEKMECE ANADOLU YEDİEMİN OTOPARKI TEVFİKBEY MAH. EMRULLAH EFENDİ CD. NO:14/20 KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL adresinde muhafaza altında bulunduğu ilan olunur.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|850.000,00
|1
|Taşıt
|34BVP549 Plakalı , 2018 Model , HYUNDAI Marka , I20 1.4 MPI STYLE PAN OTM - D5 Tipli , G4LCHZ162473 Motor No'lu , NLHB251CBJZ434508 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz , Dosya kapsamında yer alan 12/07/2024 tarihli bilirkişi raporuna göre;
34 BVP 549 plaka sayılı 2018 model yılına sahip BEYAZ renkli, NLHB251CBJZ434508 şasi numaralı HYUNDAI marka I 20 1.4 MPI STYLE PAN OTM.- D5 tipindeki Benzin yakıtlı, otomatik vitesli otomobil 09.07.2024 tarihinde tarafımdan incelenmesinde aracın plakalarının üzerinde olduğu, şasi numarasının araç üzerinden okunduğu gözlenmiştir.
34 BVP 549 plaka sayılı 2018 model yılına sahip BEYAZ renkli, NLHB251CBJZ434508 şasi numaralı HYUNDAI marka I 20 1.4 MPI STYLE PAN OTM.- D5 tipindeki Benzin yakıtlı, otomatik vitesli otomobil 09.07.2024 tarihinde tarafımdan incelenmesinde
* Araç kapıları açık olduğu, akü zayıf olduğu için çalıştırılamamıştır.
* Şasi numarası gövde üzerinden okunmuştur.
* Arka koltuklarının olduğu ve emniyet kemerlerinin olduğu,
* Muhtelif hasar ve çiziklerin mevcut olduğu,
* İçinin temiz olduğu,
* Araç dışının kirli ve tozlu olduğu gözlenmiştir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2024 - 14:25
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2024 - 14:25
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2024 - 14:25
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2024 - 14:25
08/08/2024 (İİK m.114/4)
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02074519