T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

850.000,00

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Taşıt

34BVP549 Plakalı , 2018 Model , HYUNDAI Marka , I20 1.4 MPI STYLE PAN OTM - D5 Tipli , G4LCHZ162473 Motor No'lu , NLHB251CBJZ434508 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz , Dosya kapsamında yer alan 12/07/2024 tarihli bilirkişi raporuna göre;

34 BVP 549 plaka sayılı 2018 model yılına sahip BEYAZ renkli, NLHB251CBJZ434508 şasi numaralı HYUNDAI marka I 20 1.4 MPI STYLE PAN OTM.- D5 tipindeki Benzin yakıtlı, otomatik vitesli otomobil 09.07.2024 tarihinde tarafımdan incelenmesinde aracın plakalarının üzerinde olduğu, şasi numarasının araç üzerinden okunduğu gözlenmiştir.

34 BVP 549 plaka sayılı 2018 model yılına sahip BEYAZ renkli, NLHB251CBJZ434508 şasi numaralı HYUNDAI marka I 20 1.4 MPI STYLE PAN OTM.- D5 tipindeki Benzin yakıtlı, otomatik vitesli otomobil 09.07.2024 tarihinde tarafımdan incelenmesinde

* Araç kapıları açık olduğu, akü zayıf olduğu için çalıştırılamamıştır.

* Şasi numarası gövde üzerinden okunmuştur.

* Arka koltuklarının olduğu ve emniyet kemerlerinin olduğu,

* Muhtelif hasar ve çiziklerin mevcut olduğu,

* İçinin temiz olduğu,

* Araç dışının kirli ve tozlu olduğu gözlenmiştir.