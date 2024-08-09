T.C. SİİRT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Sayı : 2017/970 Esas 29/07/2024

DAVALI ERDEM ÖZERDEN : Fuat ve Ayten oğlu, 20/08/1981 doğumlu, Van ili, Tuşba ilçesi, Alaköy, Cilt 76, Hane No: 103 sırada nüfusa kayıtlı,

Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davası nedeniyle; Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı olan davalı Erdem Özerden'in adres bilgileri tespit edilemediğinden ve tebliği mümkün olmadığından tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup,

Mahkememizce verilen 26/06/2024 tarih ve 2017/970 Esas, 2024/132 sayılı kararı ile;

HÜKÜM SONUCU, YARGILAMA GİDERLERİ VE KANUN YOLU:

1-ESAS DAVA YÖNÜNDEN; DAVANIN REDDİNE,

2-BİRLEŞEN DAVA ( Siirt 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/666 ESAS) YÖNÜNDEN; DAVANIN REDDİNE, karar verilmiş olup, Mahkememizce verilen gerekçeli karara karşı davacı vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuştur.

İstinaf Kanun Yolu açık olmak verilen karar ile istinaf dilekçesine karşı ilâmın usulen taraflardan her birine tebliğinden itibaren (2) haftalık süre içerisinde Mahkememize yahut aynı sıfattaki başka bir yer Mahkemesine dilekçe ile başvurmak ve istinaf harcı ile gerekli giderlerinin tamamını ödemek suretiyle Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesi nezdinde İSTİNAF kanun yoluna başvurulabileceği, işbu ilanın yayınlandığı tarihten 15 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı tebliği ile ilan olunur.

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