T.C. GAZİOSMANPAŞA 4. AİLE MAHKEMESİ

Sayı: 2023/1513 Esas

Davacı RAMAZAN SERHAD KILIÇ ile Davalı OLGA MARINA KILIÇ arasında Mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle;

"Davacı vekili Mahkememize sunduğu dava dilekçesi ile, tarafların 23/05/2008 tarihinden beri evli olup bu evlilikten çocuklarının bulunmadığını, müvekkilinin evlendikten sonra davalı eşi ile aralarında ruhi, fikri ve kişilik yönünden çok derin ayrılıklar bulunduğunu anladığını, müvekkilinin davalı ile evliliğinin kağıt üzerinde kaldığını, fiilen evliliğin gerekleri yerine getirilmediğini, tarafların evlilikten kısa süre sonra ayrıldığını ve bir daha da bir araya gelmediklerini, müvekkilinin davalı eşi Olga Marina'ya ulaşmaya çalıştığını ancak ulaşamadığını belirterek tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı OLGA MARINA KILIÇ'a HMK. 122. maddesi gereğince, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceği, HMK. 128. maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediği takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı hususları" bu ilanın yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra ilgiliye tebliğ yapılmış sayılacağı bilgisi ihtarı, EKATERİNA MARİNA ve SERGEY MARİNA kızı, 14/01/1978 KAZAKİSTAN GURİEV MAKAT doğumlu OLGA MARINA KILIÇ'a ilanen tebliğ olunur. 17/07/2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02075069