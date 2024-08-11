T.C. ÇORUM 22/07/2024 İCRA DAİRESİ

2024/1 İFLAS

BORÇLU : EJDER BLOK TUĞLA UN İRMİK VE GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 3260021630Vergi Nolu,

VEKİLİ : Av. Veysel Burcu

Gazi Cad. Aksoy Apt. No:31/12 Merkez/Çorum Çorum Merkez / ÇORUM

Çorum 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/24 Esas ve 10/05/2024 Tarihli kararı ile Müdürlüğümüzce 2024/1 iflas dosyası olarak 07-05-2024 tarihi saat 11:01 itibariyle açıldığı, iflas kararının 06-06-2024 tarihinde kesinleştiği, şirketin genel durumu itibariyle tasfiyenin basit usulde Müdürlüğümüzce yerine getirileceğinin ilan edilmesi hususu;

Bilgilerinize rica olunur.

İcra Dairesi Hesap Bilgileri

Banka Adı: T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Iban No : TR810001500158007307582239

Vergi Dairesi Adı / No: ÇORUM VERGİ DAİRESİ - 2620534367

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