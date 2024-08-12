T.C.ÇARŞAMBA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/2483 Esas

DAVACILAR : AYSEL KARADEMİR, İLKNUR ÖZCAN, MURAT BİROL, SEMRA ÇEBİTÜRK ve SEYFETTİN TÜYSÜZOĞLU

VEKİLİ : Av. MURAT ERMAN AVANOĞLU

DAVALI : AYTÜRK TÜYSÜZOĞLU; Refaettin ve Necla'dan olma, 1989 d.lu,T.C.no:16901750852

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle;

Davacılar vekili dava dilekçesinde özetle; Samsun ili Çarşamba ilçesi Kirazbucağı 122 parsel ve 123 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesinin talep edildiği, davalılardan Aytürk Tüysüzoğlu adına duruşma gününün tebliği için bilinen adresleri itibariyle tebligat çıkarıldığı ve mahkememizce güncel adresleri araştırıldığı halde netice alınamadığından, dava ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup; İşbu gazete ilanının yayımlandığı tarihten 7 gün sonra ilanen tebliğ yapılmış sayılmak üzere;15/10/2024 günü saat 09:55 itibariyle yapılacak olan duruşmaya katılmanız, duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz, yahut kendinizi bir vekil ile temsil ettirmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde, diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi halinde, yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu, davalı AYTÜRK TÜYSÜZOĞLU'na işbu gazete ilanının yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02075352