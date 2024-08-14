SN. ÇALIŞKANOĞLU İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. (VKN : 22******98)



(7201 SAYILI KANUNA İSTİNADEN İLANEN TEBLİGATTIR)

17/05/2024 tarih ve 29937 sayılı dilekçe ve ekinde İstanbul İli, Pendik İlçesi, Şeyhli Mahallesi, 9143 ada, 16 parsel sayılı taşınmazda yer alan yapılar ile ilgili olarak, yapıların 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı kapsamına girip yıktırıldığı ve yeni yapı yapılması hususunda, Çalışkanoğlu İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi (VKN:22******98) ile Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi imzalandığı ancak müteahhit firmadan kaynaklandığı belirtilen sebeplerle 1 yıldan uzun süredir yeni yapı ruhsatının alınmadığı ve inşaata başlanmadığı belirtilerek 6306 sayılı kanun kapsamında ilgili firma ile yapılan sözleşmelerin feshi talep edilmektedir.

6306 sayılı Kanunun 6. Maddesinin 14. Fıkrası ve 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği'nin 13. Maddesinin 11. Fıkrası doğrultusunda Belediyemize yapılan fesih müracaatı incelenmiş olup; 30.05.2024 tarihli tapu kaydında yer alan malikler ile Kartal 22. Noterliği 14.12.2016 tarihli ve 26734 yevmiye nolu ve Kartal 22. Noterliği 27.04.2017 tarihli ve 10141 yevmiye nolu Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin imzalanması suretiyle maliklerin salt çoğunluğu ile anlaşma sağlanmış olduğu görülmüş olup, aradan geçen süre zarfında inşaat ruhsatı alınmadığı tarafımızca tespit edilmiştir.

Söz konusu parselde, arsa malikleri ile aranızda imzalanmış olan sözleşmenin feshi talebine istinaden gerekli değerlendirmenin yapılabilmesi için, 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği'nin 13. Maddesinin 11. fıkrasının (d) bendi uyarınca; yeni yapının yapım işine başlanılmamasının sebeplerine ilişkin bilgi ve belgelerin, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 31.Maddesi'ndeki " İlanen tebliğ, son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılır" hükmü doğrultusunda, 15 gün içinde yazılı olarak Belediyemize iletilmesi, aksi takdirde gerekli iş ve işlemlerin Pendik Belediyesi'nce yürütüleceği hususunda bilgi alınması ve gereği ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02076187