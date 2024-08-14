T.C. AKSARAY 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2021/891
KARAR NO : 2022/1141
İ L A N METNİ
Mahkememizin 22/12/2022 tarih ve 2021/891 Esas - 2022/1141 Karar sayılı ilamı ile Afganistan Uyruklu sanık ALİ RIZA HAYATULLAH
(Hayatullah ve Kamer oğlu, 01.01.1996 Afganistan doğumlu) hakkında Basit Yaralama suçundan 5237 Sayılı TCK.nun 86/2 maddesi gereğince Basit Yargılama Usulü Uyarınca
yapılan yargılama neticesinde Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına
dair karar verilmiş ancak tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın sanığa tebliği yapılamamış olması sebebiyle;
1-)
7201 sayılı T.K.nun 28. ve 29. maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE
,
2-)
Karara karşı 15 günlük ilan tarihinden sonra en geç 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile Zabıt Katibine beyanda bulunulmak suretiyle itiraz kanun yoluna başvurulabileceğinin, başvurmadığı takdirde hükmün bu şekilde kesinleşeceğinin İHTARINA,
3-)
Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
12/08/2024
|Yazı İşleri Müdürü 112559
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|Hakim 120576
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