T.C. AKSARAY 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yazı İşleri Müdürü 112559 Hakim 120576

DOSYA NO : 2021/891KARAR NO : 2022/1141Mahkememizin 22/12/2022 tarih ve 2021/891 Esas - 2022/1141 Karar sayılı ilamı ile Afganistan Uyruklu sanık(Hayatullah ve Kamer oğlu, 01.01.1996 Afganistan doğumlu) hakkında Basit Yaralama suçundan 5237 Sayılı TCK.nun 86/2 maddesi gereğinceyapılan yargılama neticesindedair karar verilmiş ancak tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın sanığa tebliği yapılamamış olması sebebiyle;7201 sayılı T.K.nun 28. ve 29. maddeleri gereğince hüküm özetininKarara karşı 15 günlük ilan tarihinden sonra en geç 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile Zabıt Katibine beyanda bulunulmak suretiyle itiraz kanun yoluna başvurulabileceğinin, başvurmadığı takdirde hükmün bu şekilde kesinleşeceğininHüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı12/08/2024

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