T.C. BATMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2015/826 Esas Tereke

BATMAN ili, MERKEZ ilçesi, OYMATAŞ mah/köy38 Cilt,74 Aile sıra no 6 sırada nüfusa kayıtlı 06/05/1966 doğumlu 22/04/2015 tarihinde vefat eden müteveffa MİRZE AYDIN'ın (TC 55330649948) mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve TMK'nun ilgili maddesi gereğince terekenin re'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan,

Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02077142