T.C. CİDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2024/98

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : KASTAMONU İLİ, ŞENPAZAR İLÇESİ

MAH./KÖY. : KUZTEKKEMAHALLESİ

ADA NO : 173

PARSEL NO : 25

TAŞINMAZ NİTELİĞİ : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 2.975,61

MALİKİNİN ADI-SOYADI: NADİM ERYILMAZ

YAPAN İDARE ADI : TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Kastamonu ili, Şenpazar İlçesi Kuztekke Mahallesi 173 ada 25 parselde bulunan davalılara ait taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre kamulaştırma bedelinin tespitine ve tespit edilecek irtifak hakkı / direk yeri üzerinde TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin yukarıda yazılı esas numaralı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.

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