T.C. CİDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: 16.08.2024 00:00
ESAS NO: 2024/94
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : KASTAMONU İLİ, ŞENPAZAR İLÇESİ
MAH./KÖY. : KUZTEKKEMAHALLESİ
ADA NO : 173
PARSEL NO : 11
TAŞINMAZ NİTELİĞİ : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 4.949,54
MALİKİNİN ADI-SOYADI: ŞÜKRÜ İLGİN
YAPAN İDARE ADI : TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Kastamonu ili, Şenpazar İlçesi Kuztekke Mahallesi 173 ada 11 parselde bulunan davalılara ait taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre kamulaştırma bedelinin tespitine ve tespit edilecek irtifak hakkı / direk yeri üzerinde TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin yukarıda yazılı esas numaralı dosyası ile dava açılmıştır.
2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02075517