T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/1316 TLMT.

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2024 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2024 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2024 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2024 - 14:50

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.İstanbul İl, Fatih İlçe, Denizabdal Mahalle, 1707 Ada No, 25 Parsel No, 227,40 m² Yüz Ölçümü, Arsa Nit. Taşınmazın Borçluya Ait 360/2000 Hissesi.Şehremini Mah. Ahmet Vefikpaşa Cad. No:52 Fatih / İSTANBUL16.000.000,00 TL%20

11/07/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02077185