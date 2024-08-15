T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/1316 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2023/1316 TLMT.
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Özellikleri :
İstanbul İl, Fatih İlçe, Denizabdal Mahalle, 1707 Ada No, 25 Parsel No, 227,40 m² Yüz Ölçümü, Arsa Nit. Taşınmazın Borçluya Ait 360/2000 Hissesi. Adresi :
Şehremini Mah. Ahmet Vefikpaşa Cad. No:52 Fatih / İSTANBUL
Kıymeti :
16.000.000,00 TL KDV Oranı :
%20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2024 - 14:50
Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2024 - 14:50
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2024 - 14:50
Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2024 - 14:50
11/07/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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