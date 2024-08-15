T.C. MERSİN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: 16.08.2024 00:00
DOSYA NO : 2024/207 Esas29/06/2024
KAMULAŞTIRMA İLANI KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Mersin İli, Toroslar İlçesi,
MEVKİİ : Gözne Mahallesi
PAFTA NO :
ADA NO :
PARSEL NO : 536
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 8,90 m² mülkiyet hakkı, 828,76 m² irtifak hakkı
MALİKLERİN ADI VE SOYADI :MUHARREM SAKAR
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin İli, Toroslar İlçesi, Gözne Mahallesi, 536 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02077155