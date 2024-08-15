T.C. MERSİN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2024/207 Esas29/06/2024

KAMULAŞTIRMA İLANI KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Mersin İli, Toroslar İlçesi,

MEVKİİ : Gözne Mahallesi

PAFTA NO :

ADA NO :

PARSEL NO : 536

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : 8,90 m² mülkiyet hakkı, 828,76 m² irtifak hakkı

MALİKLERİN ADI VE SOYADI :MUHARREM SAKAR

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin İli, Toroslar İlçesi, Gözne Mahallesi, 536 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02077155