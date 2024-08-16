KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

Belediyemize ait Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Hal İşletmecilik hakkı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak "Kapalı Teklif Usulü İhale" ile 10 yıllığına 3. şahıs Tüzel Kişiliklere kiraya verilecektir.

1-İhale 03/09/2024 Salı günü saat 14.00'da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.2-İhale katılımcılarından istenecek belgeler:İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:a) Ana sözleşmenin onaylı örneği,b) Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri hk. Yönetmeliğin 12. Maddesinin birinci fıkrası uyarınca en az 1.000.000,00-TL tutarında ödenmiş sermayesi olduğuna dair yeminli mali müşavir raporu,c) Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı yaş sebze ve meyve ticareti ile iştigal ediyor olması ve Tüzel kişiliklerin münhasıran yaş sebze ve meyve ticareti faaliyetinde bulunması, başkaca faaliyetlerde bulunmaması şartı aranacak olup, ilgili belgelerin ibraz edilmesi,ç) Yönetim Kurulu üyelerinin Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri hk. Yönetmeliğin 12. Maddesinin yedinci fıkrasının (c) bendinde aranılan şartlara sahip olduğuna ve bu kişiler ile şirketin mali ve ticari itibar bakımından engel bir durumunun bulunmadığına ilişkin beyanname,d) Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri hk. Yönetmeliğin 12. Maddesinin birinci fıkrasına göre belediye adına ve lehine düzenlenmiş teminatlar ile gayri kabili rücu yetki belgesi,e) Kayıtlı olunan vergi dairesi adı ve vergi kimlik numarası beyanı,f) Temsile yetkili olanların bu yetkilerini gösterir imza sirküleri,g) Toptancı hali işletilmesine ilişkin yönetim kurulu kararının onaylı örneği,h) 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubuı) Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır)i) Şartname bedeli 10.000,00-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.j) 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.3-Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü'nden temin edilebilir.4-Son müracaat tarihi 03/09/2024 Salı günü ihale saatinden evvel olup, müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığı'nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.Keyfiyet ilanen duyurulur.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KDV Hariç 10 yıllık

Mevkii Cinsi Muhammen Bedel Geçici Teminat Ek Teminat:

Tanpınar Mah. Sebze ve Meyve 150.000.000,00-TL 4.500.000,00-TL 250.000,00-TL

Şht. Mehmet Ticareti ve Toptancı

Erciyes Cad. Hal İşletmecilik hakkı

No:50

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02077928



