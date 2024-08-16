OLTU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2023/50 D.İş

ESAS NO : 2023/357

HÜKÜM :

Mahkememizin 2023/50 D. İş sayılı dosyasında, davacı DSİ Genel Müdürlüğünün dava dilekçesinde, Erzurum ili, Narman ilçesi, 105 ada, 26 parsel sayılı taşınmazda acele kamulaştırma usulü dairesinde kamulaştırma değerinin tespiti ile el koyma kararı verilmesi talep edildiği,16/03/2023 tarihli tensip ve devamında keşif yapıldığı,bilirkişi raporunda, dava konusu taşınmazın 105 ada, 26 parselolduğu ve tamamını kapsadığı, 26 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydında yukarı köy mevkiinde, tarla niteliğinde, yözölçümünün 6202.93 m2 geldiği ve tamamı kamulaştırma planı içerisinde kaldığı, değerinin 236.765,83 TL olarak tespit edildiği,

Mahkememizin 2023/357 E. s. dosyasında davacı DSİ Genel Müdürlüğünün dava dilekçesinde, Erzurum ili, Narman ilçesi, 105 ada, 26 parsel ile 118 ada, 45 parsel sayılı taşınmazlarda kamulaştırma ve tapuya yol olarak terkini talep edildiği, keşif sonrasında bilirkişi raporunda, kamulaştırma bedelinin 783.306,00 TL olarak belirlendiği,duruşmasının 31/10/2024Oltu Adliyesi Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda saat 11.20 de yapılacağı,

D.iş kararına, bilirkişi raporlarına karşı iş bu ilan tarihinden 7 gün sonrasında başlamak üzere 15 günlük süre içerisinde itirazda bulunabileceği, ayrıca dava dilekçesine, tensip zaptına cevap verebileceği, vermediği takdirde ileri sürülen vakıaları tamamen inkar etmiş sayılacağı, duruşmaya gelmediği, gelip davayı takip etmediği takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmadığı takdirde yokluğunda yapılan işlemleri itiraz edemeyeceği SalihGÜNBAŞ'a,

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 14/08/2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02077874