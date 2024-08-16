T.C. ALANYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/18 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2023/18 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, KELLERPINARI Mahalle/Köy, 230 Ada, 173 Parsel, 2.kat 22 no.lu B.Bölüm
Adresi : Kellerpınarı Mahallesi Eşref Kahvecioğlu Caddesi No:40 Berberoğlu Apartmanı 2.Kat Kapı No.:22 Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 90 m2
Arsa Payı : 96/2636
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Konut alanında kalmaktadır ayrık nizam 5 kat yapılaşmaya müsadelidir.
Kıymeti : 2.465.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Diğer : Y.Planı :17.01.1989
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/10/2024 - 10:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 01/11/2024 - 10:01
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2024 - 10:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2024 - 10:01
14/08/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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