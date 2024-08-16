T.C. ALANYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/18 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/10/2024 - 10:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/11/2024 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2024 - 10:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2024 - 10:01

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, KELLERPINARI Mahalle/Köy, 230 Ada, 173 Parsel, 2.kat 22 no.lu B.BölümAdresi : Kellerpınarı Mahallesi Eşref Kahvecioğlu Caddesi No:40 Berberoğlu Apartmanı 2.Kat Kapı No.:22 Alanya / ANTALYAYüzölçümü : 90 m2Arsa Payı : 96/2636İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Konut alanında kalmaktadır ayrık nizam 5 kat yapılaşmaya müsadelidir.Kıymeti : 2.465.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: Diğer : Y.Planı :17.01.1989

14/08/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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