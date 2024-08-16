T.C. EDİRNE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/112 Esas

KARAR NO : 2022/365

Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/04/2022 tarihli ilamı ile 1 Yıl 15 Gün hapis (1 yıl 6 Ay erteli) ve 1.660,00 TL adli para cezası ile cezalandırılan Ali Ekber ve Melek oğlu, 19/04/1975 doğumlu MOHAMMAD KHATERIAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkeme kararı ve katılan vekili'nin istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin ve katılan kurum vekilinin sunmuş olduğu istinaf dilekçesinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ve katılan kurum vekilinin sunmuş olduğu istinaf dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek (veya gönderilecek) dilekçe veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle, İSTİNAF yoluna gidilebileceği aksi halde kararın kesinleştirileceği İLAN OLUNUR.15/08/2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02077864