T.C. MALKARA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU BAŞKANLIĞI'NDAN

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ESAS SAYISI : 2024/10 Ort. Gid. Satış : HİSSEDAR FAHRETTİN AKKAYA - HÜRRİYET MAH. VAKIF SK. NO:20 İÇ KAPI NO:3-:HİSSEDAR MUZAFFER ÖNCÜ- Kreuztal/ Almanya Federal Cumhuriyeti

Yukarıda ismi geçen hissedarların gösterilen/mernis adreslerinde 11/06/2024 tarihli bilirkişi raporu tebliği yapılamamış olmakla; iş bu ilanın tebliğ mahiyetinde olduğu hususu ile ilgili bilirkişi raporu ilanen tebliğ olunur. 14/08/2024

11/06/2024 tarihinde düzenlenen Bilirkişi Raporuna Göre; Tekirdağ ili Malkara ilçesi Yörük Mah. 107 ada 18 parsel sayılı taşınmazın değeri: 1.830,366,00.-TL

Tekirdağ ili Malkara ilçesi Yörük Mah. 1216 parsel sayılı taşınmazın değeri: 6.000,000,00.-TL

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02077418