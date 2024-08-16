T.C. MUŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2023/487 Esas

Davacı , ZEKİ GEÇER ile Davalı, NAZMİYE KIZI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Davacı Zeki GEÇER tarafından açılan davaya konu Muş ili Merkez ilçesi Alizurum (Tandoğan) Köyü Norşen Yolualtı Mevkii 105 ada 9 parsel sayılı taşınmazın davası görülmektedir. Bu davaya itirazı bulunanların ilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde mahkememize itiraz etmeleri ilanen duyurulur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02077384