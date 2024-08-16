T.C. SAKARYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/407 Esas 13/08/2024

Konu : Gaiplik İlanı

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ile SAKARYA DEFTERDARLIĞI KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Mahkememizce davaya konu 08/07/2024 tarihinden itibaren hesapta biriken 120.637,47 TL'nin Sakarya 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 24/10/2013 tarih ve 2013/980 Esas 2013/1127 Karar sayılı kayyım tayini kararından itibaren 10 yılı aşkın süredir kayyım tarafından idare edildiğinden, Raif kızı Nazmiye'nin Türk Medeni Kanunu'nun 33. maddesi gereği gaipliğine karar verilmesi ve bu şahsa ait vadeli hesapta 08/07/2024 tarihi itibari ile biriken 120.637,47 TL meblağın Türk Medeni Kanunu' nun 588. maddesi gereği hazineye intikali talep ve dava edilmekle; Raif kızı Nazmiye hakkında bilgisi olan kimselerin ilanın yapıldığı tarihten itibaren 6(Altı) ay içerisinde mahkememizin 2024/407 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri ilan olunur.13/08/2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02077842