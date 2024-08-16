T.C.BÜYÜKÇEKMECE 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/3 SATIŞ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2024 - 11:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2024 - 11:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2024 - 11:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2024 - 11:02

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri: İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, GÜZELCE Mahalle/Köy, 0 Ada, 56 Parsel, Taşınmazın bitişiğinde/çevresinde tarım amaçlı kullanılan parseller olmakla birlikte, kısmen konut, kısmen de villa konut tipi yapılaşmalar mevcut, yakın komşu parseli üzerinde Menekşe Konakları bulunmaktadır. gelişme gösteren bir bölgede yer almakta, belediye hizmetlerinden kısmen yararlanmaktadır.Adresi : Bahçelievler Mah. Tulumbadere Cad No:64-66-68 Büyükçekmece / İSTANBULYüzölçümü : 20.880 m2İmar Durumu : 25.06.2003 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kısmen park alanında, kısmen yol alanında, kısmende ayrık nizam, 2 kat, TAKS:0,20, KAKS:0,40 konut alanında kaldığı belirtilmiş, plan notları gereği minimum parsel büyüklüğünün 750 m2 olduğu belirtilmiş, ancak 10.02.2015 tarih 60319257/235-06-01/22131/753 sayılı İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün görüş yazısı ile söz konusu parselin içinde bulunduğu alanın Kuru Mutlak Tarım Alanında kalmakta olduğu belirtilmiştir.Kıymeti : 146.160.000,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan Hissedar Ali Hilmi kızı NİHAL ÇEVİK'e iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

14/08/2024 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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