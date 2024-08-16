T.C.BÜYÜKÇEKMECE 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*
2024/3 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2024/3 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, GÜZELCE Mahalle/Köy, 0 Ada, 56 Parsel, Taşınmazın bitişiğinde/çevresinde tarım amaçlı kullanılan parseller olmakla birlikte, kısmen konut, kısmen de villa konut tipi yapılaşmalar mevcut, yakın komşu parseli üzerinde Menekşe Konakları bulunmaktadır. gelişme gösteren bir bölgede yer almakta, belediye hizmetlerinden kısmen yararlanmaktadır.
Adresi : Bahçelievler Mah. Tulumbadere Cad No:64-66-68 Büyükçekmece / İSTANBUL
Yüzölçümü : 20.880 m2
İmar Durumu : 25.06.2003 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kısmen park alanında, kısmen yol alanında, kısmende ayrık nizam, 2 kat, TAKS:0,20, KAKS:0,40 konut alanında kaldığı belirtilmiş, plan notları gereği minimum parsel büyüklüğünün 750 m2 olduğu belirtilmiş, ancak 10.02.2015 tarih 60319257/235-06-01/22131/753 sayılı İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün görüş yazısı ile söz konusu parselin içinde bulunduğu alanın Kuru Mutlak Tarım Alanında kalmakta olduğu belirtilmiştir.
Kıymeti : 146.160.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan Hissedar Ali Hilmi kızı NİHAL ÇEVİK'e iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2024 - 11:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2024 - 11:02
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2024 - 11:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2024 - 11:02
14/08/2024 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02077405