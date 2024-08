T.C. BABAESKİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/171 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

DOSYA NO :2024/ 171 ESAS

KAMULAŞTIRILAN

TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski ilçesi, Ağayeri Mah. 1453 parsel sayılı taşınmaz

MALİKİN ADI VE SOYADI :MUHİDDİN SEVİMLİ-16*******92 T.C. Kimlik numaralı

DOSYA NO :2024/ 173 ESAS

KAMULAŞTIRILAN

TAŞINMAZ BİLGİSİ :Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Ağayeri Mah. 1969 parsel sayılı taşınmaz

MALİKİN ADI VE SOYADI : HATİCE Bilinmiyor-

DOSYA NO :2024/ 175 ESAS

KAMULAŞTIRILAN

TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Ağayeri Köyü1998 Parsel sayılı taşınmaz

MALİKİN ADI VE SOYADI :1- AYKUT CAN-12*******24 -T.C. Kimlik numaralı

2- AYŞE BİLİR-44*******06 -T.C. Kimlik numaralı

3- BUĞRA AKDEMİR-10*******80 - T.C. Kimlik numaralı

4- BUSE TAŞ-19*******80 - T.C. Kimlik numaralı

5- DAMLA TAŞ-10*******34 - T.C. Kimlik numaralı

6- DİLEK AYDIN-35*******50 -T.C. Kimlik numaralı

7- EMEL DOĞRU-27*******00 - T.C. Kimlik numaralı

8- ENBİYA CAN-12*******38 -T.C. Kimlik numaralı

9- FEDAYİ BAKKAL-11*******34 - T.C. Kimlik numaralı

10- FERDİ TUNA-49*******54 -T.C. Kimlik numaralı

11- FİKRET BAKKAL-11*******76 -T.C. Kimlik numaralı

12- FİLİZ CAN DONAT-12*******88 - T.C. Kimlik numaralı

13- GÜLEREN CAN-12*******50 - T.C. Kimlik numaralı

14- HAKAN TAŞ-10*******26 -T.C. Kimlik numaralı

15- HASAN DÜŞOVA-10*******22 - T.C. Kimlik numaralı

16- HATİCE TAŞ-10*******62 -T.C. Kimlik numaralı

17- HATİCE YAVAŞ-51*******06 - T.C. Kimlik numaralı

18- LÜTFİ TAŞ-10*******32 -T.C. Kimlik numaralı

19- MEHMET TUNA-49*******80 - T.C. Kimlik numaralı

20- MELİHA KOÇYİĞİT-15*******84 - T.C. Kimlik numaralı

21- MÜŞERREF ÇAKIROĞLU-17*******74 -T.C. Kimlik numaralı

22- NURİYE DİNÇER-17*******16 - T.C. Kimlik numaralı

23- ÖMER DÜŞOVA-10*******22 - T.C. Kimlik numaralı

24- SELÇUK TUNA-49*******72 - T.C. Kimlik numaralı

25- SELMA ÇAKALOĞLU-12*******24 -T.C. Kimlik numaralı

26- SERAP KARAKOÇ-12*******78 -T.C. Kimlik numaralı

27- SERVET TAŞ-10*******70 - T.C. Kimlik numaralı

28- ŞAKİRE YILMAZ-17*******54 -T.C. Kimlik numaralı

29- ŞEMŞETTİN TAŞ-10*******86 - T.C. Kimlik numaralı

30- UĞUR BİLGİN-44*******34 -T.C. Kimlik numaralı

31- YAHYA BİLGİN-44917531790 -T.C. Kimlik numaralı

32- ZÜLEYHA ÖÇAL-16*******88 - T.C. Kimlik numaralı

DOSYA NO :2024/ 177ESAS

KAMULAŞTIRILAN

TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Ağayeri Köyü 2016 Parsel sayılı taşınmaz

MALİKİN ADI VE SOYADI :1- ALİ KARA-15*******16 - T.C. Kimlik numaralı

2- AYHAN MÜRKİT-12*******16 -T.C. Kimlik numaralı

3- BEHÇET KARA-15*******70 -T.C. Kimlik numaralı

4- FAHRETTİN MÜRKİT-12*******50 - T.C. Kimlik numaralı

5- GÜLSEREN GÜNGÖR-43*******00 - T.C. Kimlik numaralı

6- HALİL İBRAHİM KAYA-14*******12 - T.C. Kimlik numaralı

7- İBRAHİM CAN-10*******92 -T.C. Kimlik numaralı

8- MUSTAFA MÜRKİT-12*******96 -T.C. Kimlik numaralı

9- SEBAHATTİN CAN-10*******54 -T.C. Kimlik numaralı

10- SERDAR CAN-10*******30 - T.C. Kimlik numaralı

11- SERPİL TAŞKIN-25*******98 - T.C. Kimlik numaralı

12- VARDAR CAN-10*******20 -T.C. Kimlik numaralı

KISITLI : HALİL MÜRKİT -12*******76-T.C. Kimlik numaralı

VASİ : SEVİNÇ MÜRKİT - 12*******88-T.C. Kimlik numaralı

DOSYA NO :2024/ 179 ESAS

KAMULAŞTIRILAN

TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Ağayeri Köyü2038 Parsel sayılı taşınmaz

MALİKİN ADI VE SOYADI : ADEM BOZOĞLU-19*******92 - T.C. Kimlik numaralı

DOSYA NO :2024/ 181 ESAS

KAMULAŞTIRILAN

TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Ağayeri Köyü 2057 Parsel sayılı taşınmaz

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- ALİ KARTEL-23*******24 - T.C. Kimlik numaralı

2- ATİYE DÜŞOVA-11*******30 - T.C. Kimlik numaralı

3- ÇİĞDEM DÜŞOVA-11*******04 - T.C. Kimlik numaralı

4- DOĞUŞ SAVUL-21*******04 - T.C. Kimlik numaralı

5- EBRU CAN-11*******36 - T.C. Kimlik numaralı

6- EMİRZADE TERZİ-14*******74 -T.C. Kimlik numaralı

7- ESRA SAPMAZ-16*******26 -T.C. Kimlik numaralı

8- FATMA KAYA-14*******78 - T.C. Kimlik numaralı

9- FATMA ÖÇAL-16*******06 - T.C. Kimlik numaralı

10- HAYATİ ÖÇAL-16*******14 - T.C. Kimlik numaralı

11- KAMİLE KAYA-14*******68 - T.C. Kimlik numaralı

12- KEREM DÜŞOVA-55*******70 -T.C. Kimlik numaralı

13- MEHMET ÖÇAL-16*******42 -T.C. Kimlik numaralı

14- MERYEM KARA-15*******48 - T.C. Kimlik numaralı

15- MÜMİN ÖÇAL-16*******06 - T.C. Kimlik numaralı

16- NAZİLE KESER-11*******86 -T.C. Kimlik numaralı

17- NEBİA DALGIÇ-10*******78 -T.C. Kimlik numaralı

18- NERMİN SERTEL-33*******96 -T.C. Kimlik numaralı

19- NEZİHA ÖZER-24*******06 - T.C. Kimlik numaralı

20- ÖZLEM DÜŞOVA-36*******42 - T.C. Kimlik numaralı

21- RECEP ÖÇAL-16*******24 - T.C. Kimlik numaralı

22- SAİME KARA-11*******72 - T.C. Kimlik numaralı

23- SEMA VURMAZ-53*******44 - T.C. Kimlik numaralı

24- SEMRA CAN-10*******14 - T.C. Kimlik numaralı

25- SERAP ELMAS-11*******14 - T.C. Kimlik numaralı

26- SERMİN KEÇECİ-47*******94 -T.C. Kimlik numaralı

27- SEVGİ GÜLAÇ-25*******06 - T.C. Kimlik numaralı

28- ŞEMSİ KARA-11*******80 - T.C. Kimlik numaralı

29- ÜLKÜ SAVUL-21*******84 -T.C. Kimlik numaralı

30- YUSUF DÜŞOVA-25*******84 - T.C. Kimlik numaralı

31- ZÜLEYHA ÖÇAL-16*******88 -T.C. Kimlik numaralı

DOSYA NO :2024/183ESAS

KAMULAŞTIRILAN

TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Ağayeri Köyü 2077 Parsel sayılı taşınmaz

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- FATİH KESER-11*******86 - T.C. Kimlik numaralı

2- FEVZİYE ŞEYMA YILMAZ-48*******02 - T.C. Kimlik numaralı

3- GONCAGÜL UTKU-54*******70 - T.C. Kimlik numaralı

4- HALİM KESER-11*******04 - T.C. Kimlik numaralı

5- HÜSEYİN KESER-11*******22 -T.C. Kimlik numaralı

6- MURAT KESER-11*******50 - T.C. Kimlik numaralı

7- NAİLE TÜRKŞEN-17*******08 - T.C. Kimlik numaralı

8- NEDİME KESER-11*******76 -T.C. Kimlik numaralı

9- RAHİME GÜLER KESER-42*******64 - T.C. Kimlik numaralı

10- SELVER GÜLER KESER-42*******28 - T.C. Kimlik numaralı

DOSYA NO :2024/ 185 ESAS

KAMULAŞTIRILAN

TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Ağayeri Köyü 2079 Parsel sayılı taşınmaz

MALİKİN ADI VE SOYADI :1- İLKNUR ASSI-14*******26 - T.C. Kimlik numaralı

2- YADİKAR ALTU-14*******60 - T.C. Kimlik numaralı

DOSYA NO :2024/ 187 ESAS

KAMULAŞTIRILAN

TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Ağayeri Köyü2081 Parsel sayılı taşınmaz

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- CİHAN ALİ KARA-15*******78 - T.C. Kimlik numaralı

2- FİKRET KARA-15*******66 -T.C. Kimlik numaralı

3- HAYRÜNNÜSA KARA-15*******12 - T.C. Kimlik numaralı

4- KIYMET KARA-15*******96 - T.C. Kimlik numaralı

5- SARA LUİSA ESSİNG-21*******34 - T.C. Kimlik numaralı

DOSYA NO :2024/ 189 ESAS

KAMULAŞTIRILAN

TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Ağayeri Köyü2094 Parsel sayılı taşınmaz

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- AHMET YEŞİLOVA-11*******50 - T.C. Kimlik numaralı

2- FATMA DALGIÇ-10*******16 - T.C. Kimlik numaralı

3- FİGEN ERCAN-36*******60 - T.C. Kimlik numaralı

4- HÜSEYİN YEŞİLOVA-11*******42 -T.C. Kimlik numaralı

5- MEHMET YEŞİLOVA-11*****96 - T.C. Kimlik numaralı

DOSYA NO :2024/ 191 ESAS

KAMULAŞTIRILAN

TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Ağayeri Köyü2099 Parsel sayılı taşınmaz

MALİKİN ADI VE SOYADI : MEHMET VURAL-12*******66 - T.C. Kimlik numaralı

DOSYA NO :2024/ 193 ESAS

KAMULAŞTIRILAN

TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Ağayeri Köyü 2106 Parselsayılı taşınmaz

MALİKİN ADI VE SOYADI :1- ARZU DÜŞOVA-43*******08 - T.C. Kimlik numaralı

2- FETHİ DÜŞOVA-10*******02 - T.C. Kimlik numaralı

3- FİKRİYE ALTINER-24*******16 - T.C. Kimlik numaralı

4- GİZEM DÜŞOVA-43*******62 - T.C. Kimlik numaralı

5- GÖNÜL OKUMUŞ-22*******24 - T.C. Kimlik numaralı

6- HANİFE ÇEVİK-10*******90 - T.C. Kimlik numaralı

7- HÜSEYİN GÖKBERK DÜŞOVA-43*******36 - T.C. Kimlik numaralı

8- KAMİL DÜŞOVA-10*******74 - T.C. Kimlik numaralı

9- MUAZZEZ UÇANOĞLU-20*******22 - T.C. Kimlik numaralı

10- RİDVAN YÜKSEL-42*******52 - T.C. Kimlik numaralı

DOSYA NO :2024/195 ESAS

KAMULAŞTIRILAN

TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Ağayeri Köyü 2111 Parsel sayılı taşınmaz

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- HAYRÜNNÜSA BİLGİN-18*******12 - T.C. Kimlik numaralı

2- KADİR BİLGİN-18*******14 - T.C. Kimlik numaralı

3- MURAT GÖKAY DOĞAN-50*******24 T.C. Kimlik numaralı

DOSYA NO :2024/197ESAS

KAMULAŞTIRILAN

TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Ağayeri Köyü2113 Parsel sayılı taşınmaz

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- CİHAN ALİ KARA-15*******78 - T.C. Kimlik numaralıİ

2- EMEL DOĞRU-27*******00 -T.C. Kimlik numaralı

3- FİKRET KARA-15*******66 - T.C. Kimlik numaralı

4- FİKRİYE ERTÜRK-16*******52 - T.C. Kimlik numaralı

5- GÜLAFER DEMİREL-13*******20 -T.C. Kimlik numaralı

6- HAKAN CAN-10*******64 - T.C. Kimlik numaralı

7- HALİL GÖKOVA-13*******28 -T.C. Kimlik numaralı

8- HASAN DÜŞOVA-10*******22 -T.C. Kimlik numaralı

9- HATİCE AYDIN-49*******76 -T.C. Kimlik numaralı

10- HAYRÜNNÜSA KARA-15*******12 - T.C. Kimlik numaralı

11- İKBAL DURGUT-21*******06 - T.C. Kimlik numaralı

12- KIYMET KARA-15********96 - T.C. Kimlik numaralı

13- NEVRİYE ER-38*******84 - T.C. Kimlik numaralı

14- NİHAL DÖNER-17*******38 -T.C. Kimlik numaralı

15- NURİYE DİNÇER-17*******16 - T.C. Kimlik numaralı

16- ÖMER DÜŞOVA-10********22 - T.C. Kimlik numaralı

17- SAİME BÜLBÜL-21*******74 - T.C. Kimlik numaralı

18- SARA LUİSA ESSİNG-21*******34 - T.C. Kimlik numaralı

19- ŞAKİRE YILMAZ-17*******54 -T.C. Kimlik numaralı

20- ŞEMŞETTİN TAŞ-10*******86 - T.C. Kimlik numaralı

21- ŞÜKRÜ BEKAR-13********40 - T.C. Kimlik numaralı

22- ŞÜKRÜYE YÜKSEL-12*******78 - T.C. Kimlik numaralı

23- ÜMİT GÖKOVA-13*******56 - T.C. Kimlik numaralı

24- YALÇIN GÖKOVA-13********38 - T.C. Kimlik numaralı

25- ZARİF GÜMÜŞ-19*******00 - T.C. Kimlik numaralı

26- ZEKERİYA GÖKOVA-13*******36 - T.C. Kimlik numaralı

27- ZUHAL YAVAŞ-24*******76 - T.C. Kimlik numaralı

DOSYA NO :2024/ 199 ESAS

KAMULAŞTIRILAN

TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Ağayeri Köyü 2115 Parsel sayılı taşınmaz

MALİKİN ADI VE SOYADI :1- İSMAİL DİNÇER-17*******38 - T.C. Kimlik numaralı

2- MUSTAFA DİNÇER-17*******58 - T.C. Kimlik numaralı

DOSYA NO :2024/201 ESAS

KAMULAŞTIRILAN

TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Ağayeri Köyü2117 Parsel sayılı taşınmaz

MALİKİN ADI VE SOYADI : MÜMİN KAHVECİ-16*******04 - T.C. Kimlik numaralı

DOSYA NO :2024/203ESAS

KAMULAŞTIRILAN

TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Ağayeri Köyü 3066 Parsel sayılı taşınmaz

MALİKİN ADI VE SOYADI : FATMA SEVİM-16*******20 - T.C. Kimlik numaralı

DOSYA NO :2024/205 ESAS

KAMULAŞTIRILAN

TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Ağayeri Köyü 3089 Parsel sayılı taşınmaz

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- HAVVA ONUL-11*******88 - T.C. Kimlik numaralı

2- MÜRSEL BEKAR-13*******48 -T.C. Kimlik numaralı

3- RİVAYET BAŞ-40*******48 -T.C. Kimlik numaralı

4- SEDAH DEMİREL-13*******24 - T.C. Kimlik numaralı

5- ŞEFİKA ÇAPKIN-15********92 - T.C. Kimlik numaralı

DOSYA NO :2024/207ESAS

KAMULAŞTIRILAN

TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Ağayeri Köyü3104 Parsel sayılı taşınmaz

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- BİRKAN AVCIOĞLU-19*******48 - T.C. Kimlik numaralı

2- BİRSEN BULUT-25*******46 -T.C. Kimlik numaralı

3- CANAN DÜŞOVA-12*******30 - T.C. Kimlik numaralı

4- CANSU DÜŞOVA-12*******22 - T.C. Kimlik numaralı

5- DERYA OYSAL-12*******88 - T.C. Kimlik numaralı

6- DİLEK DEMİRBAŞ-51*******70 - T.C. Kimlik numaralı

7- FERDA ŞENYER-19*******34 - T.C. Kimlik numaralı

8- FİLİZ BAKTI-56*******60 - T.C. Kimlik numaralı

9- FİLİZ BULUT-33*******24 - T.C. Kimlik numaralı

10- FUNDA AVCIOĞLU-19*******06 -T.C. Kimlik numaralı

11- GİZEM BAKTI-56*******52 - T.C. Kimlik numaralı

12- GÖNÜL AKGÜN-34*******84 - T.C. Kimlik numaralı

13- GÜZİN HARMAN-21*******62 - T.C. Kimlik numaralı

14- HACER DÜŞOVA-12*******02 - T.C. Kimlik numaralı

15- HÜLYA BÜYÜKOCAK-51*******34 - T.C. Kimlik numaralı

16- İLTEN YORULMAZ-53*******88 -T.C. Kimlik numaralı

17- İSMAİL BAKTI-56*******78 - T.C. Kimlik numaralı

18- KEMAL DÜŞOVA-12*******48 - T.C. Kimlik numaralı

19- MAZLÜME ÖZ-23*******30 - T.C. Kimlik numaralı

20- MUSTAFA ÖZÇİLEK-52*******24 -T.C. Kimlik numaralı

21- MÜCEVVER NALLAR-24*******12 - T.C. Kimlik numaralı

22- NERMİN AKÇAY-33*******32 -T.C. Kimlik numaralı

23- NURSEN DÜŞOVA-12*******76 - T.C. Kimlik numaralı

24- PERİHAN TUNALI-60*******76 -T.C. Kimlik numaralı

25- ŞİRİN KESEMEN-18*******66 - T.C. Kimlik numaralı

26- VİLDAN YÜKSEL-51*******16 -T.C. Kimlik numaralı

27- YAĞMUR GİDER-56*******98 - T.C. Kimlik numaralı

DOSYA NO :2024/ 209 ESAS

KAMULAŞTIRILAN

TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Ağayeri Köyü3254 Parsel sayılı taşınmaz

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- ALİ GÜNEY-53*******50 - T.C. Kimlik numaralı

2- AYSUN GÜÇLÜ-18*******34 -T.C. Kimlik numaralı

3- AZİME GURBETÇİ-55*******90 -T.C. Kimlik numaralı

4- BAHATTİN GÜR-17*******38 -T.C. Kimlik numaralı

5- EKREM ASMA-60*******42 - T.C. Kimlik numaralı

6- EKREM ASMA-48*******02 -T.C. Kimlik numaralı

7- EYÜP GÜR-17*******58 - T.C. Kimlik numaralı

8- FATMA ŞENTÜRK-45*******66 - T.C. Kimlik numaralı

9- FERİHA GÜZEL-17*******14 -T.C. Kimlik numaralı

10- FİKRİYE GÜR-17*******04 -T.C. Kimlik numaralı

11- FÜSUN KESKİN-10*******44 - T.C. Kimlik numaralı

12- HANİFE ÇEVİK-10*******90 - T.C. Kimlik numaralı

13- HÜSAMETTİN GÜR-17*******70 - T.C. Kimlik numaralı

14- İKBAL KUTLU-47*******66 -T.C. Kimlik numaralı

15- KADER VAROL-48*******70 -T.C. Kimlik numaralı

16- KANİYE GÜR-50*******34 -T.C. Kimlik numaralı

17- KASİM ASMA-47*******30 -T.C. Kimlik numaralı

18- MEHMET GÜR-17*******82 -T.C. Kimlik numaralı

19- MURADİYE KARA-26*******68 - T.C. Kimlik numaralı

20- MUSTAFA ASMA-17*******10 - T.C. Kimlik numaralı

21- MUSTAFA GÜR-17*******56 -T.C. Kimlik numaralı

22- MÜKERREM DEMİREL-13*******32 - T.C. Kimlik numaralı

23- NACİYE GÜR-17*******42 - T.C. Kimlik numaralı

24- NAİME BULAK-50*******80 - T.C. Kimlik numaralı

25- NALAN ŞENOL-12*******96 - T.C. Kimlik numaralı

26- NAZİLE KÜLAHLI-13*******76 - T.C. Kimlik numaralı

27- NAZİME AYMAK-32*******38 - T.C. Kimlik numaralı

28- NAZMİYE MUSLUOĞLU-56*******48 - T.C. Kimlik numaralı

29- NEHAT ASMA-41*******56 - T.C. Kimlik numaralı

30- ÖZAY GÜR-17*******06 - T.C. Kimlik numaralı

31- RASİM ASMA-42*******28 -T.C. Kimlik numaralı

32- SAYİME MUTLU-49*******52 - T.C. Kimlik numaralı

33- SEBAHAT YAMAN-35*******40 -T.C. Kimlik numaralı

34- SEBAHATTİN GÜR-17*******94 -T.C. Kimlik numaralı

35- SEMİHA DÜŞOVA-59*******58 - T.C. Kimlik numaralı

36- SERDAR YILMAZ-15*******82 -T.C. Kimlik numaralı

37- SERKAN GÜR-17*******54 - T.C. Kimlik numaralı

38- SEYFETTİN GÜR-17*******66 - T.C. Kimlik numaralı

39- SÜHEYLA GÜR-17*******62 - T.C. Kimlik numaralı

40- ŞABAN POYRAZ-10*******78 - T.C. Kimlik numaralı

41- ŞAHİN POYRAZ-10*******14 - T.C. Kimlik numaralı

42- TENZİLE ENGİN-34*******40 - T.C. Kimlik numaralı

43- TEVFİK GÜR-17*******84 - T.C. Kimlik numaralı

44- ÜMRAN ŞİŞMAN-24*******62 - T.C. Kimlik numaralı

45- YELİZ YILMAZ-38*******20 - T.C. Kimlik numaralı

46- YUSUF GÜR-17*******78 - T.C. Kimlik numaralı

KISITLI : MERTCAN GÜR -

VASİ : GÜLŞAH GÜR -

DOSYA NO :2024/ 211 ESAS

KAMULAŞTIRILAN

TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Ağayeri Köyü 3310 Parsel sayılı taşınmaz

MALİKİN ADI VE SOYADI : FAKİYE-

DOSYA NO :2024/213ESAS

KAMULAŞTIRILAN

TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Ağayeri Köyü3370 Parsel sayılı taşınmaz

MALİKİN ADI VE SOYADI :1- ALAETTİN KAYA-14*******66 - T.C. Kimlik numaralı

2- AYŞE GÜLCÜ-48*******64 - T.C. Kimlik numaralı

3- AYŞE GÜLTEKİN-49*******26 -T.C. Kimlik numaralı

4- AYTAÇ BEKAR-13*******66 - T.C. Kimlik numaralı

5- AYTUNÇ BEKAR-13*******30 - T.C. Kimlik numaralı

6- CİHAN ALİ KARA-15*******78 - T.C. Kimlik numaralı

7- ÇİĞDEM KAYA YILMAZ-14*******34 -T.C. Kimlik numaralı

8- DİLEK KURT-12*******54 - T.C. Kimlik numaralı

9- ERDOĞAN KARA-15*******40 - T.C. Kimlik numaralı

10- FİKRET KARA-15*******66 - T.C. Kimlik numaralı

11- HACER KAYA-14*******4 - OT.C. Kimlik numaralı

12- HALİL İBRAHİM BERBER-15*******28 - T.C. Kimlik numaralı

13- HAMDİYE BEKAR-13*******94 - T.C. Kimlik numaralı

14- HAYRÜNNÜSA KARA-15*******12 - T.C. Kimlik numaralı

15- HÜLYA BERBER ÇELEBİ-15*******34 - T.C. Kimlik numaralı

16- İLKAY GÜLTEKİN-48*******46 - T.C. Kimlik numaralı

17- İSMAİL TUNA-53*******64 - T.C. Kimlik numaralı

18- KADER KAYA-14*******52 - T.C. Kimlik numaralı

19- KADRİYE SERBEST-32*******62 -T.C. Kimlik numaralı

20- KIYMET KARA-15*******96 - T.C. Kimlik numaralı

21- MİNE GÜLTEKİN-15*******06 -T.C. Kimlik numaralı

22- MUHSİNE SEVİMLİ-16*******20 - T.C. Kimlik numaralı

23- MÜMÜNE GERE-48*******98 -T.C. Kimlik numaralı

24- NURETTİN KAYA-14*******84 - T.C. Kimlik numaralı

25- SABRİYE AKBULUT-59*******66 - T.C. Kimlik numaralı

26- SAMET BERBER-15*******16 -T.C. Kimlik numaralı

27- SARA LUİSA ESSİNG-21*******34 - T.C. Kimlik numaralı

28- SERPİL BERBER-15*******24 - T.C. Kimlik numaralı

29- SİNAN TUNA-53*******44 -T.C. Kimlik numaralı

30- ŞAHİNDE SEVEN-16*******34 - T.C. Kimlik numaralı

31- ŞAHSİNE GÜR-17*******30 - T.C. Kimlik numaralı

32- ÜMMİYE ŞENOL-12*******74 -T.C. Kimlik numaralı

33- YASEMİN CANBAZ-49*******30 - T.C. Kimlik numaralı

34- YÜCEL BERBER-15*******148 -T.C. Kimlik numaralı

35- Mehmet KARA -15*******56

DOSYA NO :2024/215 ESAS

KAMULAŞTIRILAN

TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Ağayeri Köyü 3736 Parsel sayılı taşınmaz

MALİKİN ADI VE SOYADI :1- HATİCE MERCAN-53*******28 - T.C. Kimlik numaralı

2- Hüseyin -

3- ZARİF -

DOSYA NO :2024/217 ESAS

KAMULAŞTIRILAN

TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Ağayeri Köyü 3747 Parsel sayılı taşınmaz

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- AHMET BEKAR-13*******38 - T.C. Kimlik numaralı

2- ALAETTİN ŞENTÜRK-44*******42 - T.C. Kimlik numaralı

3- AYTAÇ ÇETİNEL-12*******82 - T.C. Kimlik numaralı

4- BEYTULLAH BEKAR-13*******76 - T.C. Kimlik numaralı

5- HAYRULLAH BEKAR-13*******68 - T.C. Kimlik numaralı

6- MEHMET BEKAR-13*******32 - T.C. Kimlik numaralı

7- MUSTAFA BEKAR-13*******66 - T.C. Kimlik numaralı

8- NUSRET ŞENTÜRK-44*******16 - T.C. Kimlik numaralı

9- RECAİ BEKAR-13*******76 - T.C. Kimlik numaralı

10- RİDVAN KURŞUN-18*******04 - T.C. Kimlik numaralı

11-AYŞE BEKAR -

12-KENAN BEKAR -

DOSYA NO :2024/219 ESAS

KAMULAŞTIRILAN

TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Ağayeri Köyü 3751 Parsel sayılı taşınmaz

MALİKİN ADI VE SOYADI : ŞÜKRÜ BEKAR-13*******40 - T.C. Kimlik numaralı

DOSYA NO :2024/221 ESAS

KAMULAŞTIRILAN

TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Ağayeri Köyü 3755 Parsel sayılı taşınmaz

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- ADNAN GÜLÇİN-11*******28 - T.C. Kimlik numaralı

2- ARZU YÜKSELOĞLU-39*******20 - T.C. Kimlik numaralı

3- AYŞE AKTAŞ-32*******32 -T.C. Kimlik numaralı

4- AYŞE USLU-22*******66 - T.C. Kimlik numaralı

5- ELMAS -

6- ERTUĞRUL DİNÇER-48*******70 - T.C. Kimlik numaralı

7- FATMA EREN-30*******06 - T.C. Kimlik numaralı

8- FİGEN SAYGILI-59*******86 -T.C. Kimlik numaralı

9- HATİCE OKUMUŞ-47*******18 - T.C. Kimlik numaralı

10- İBRAHİM ŞENOL-12*******94 -T.C. Kimlik numaralı

11- MEHMET DİNÇER-17*******30 - T.C. Kimlik numaralı

12- MÜMÜN BEKAR-13*******20 - T.C. Kimlik numaralı

13- NAZMİYE DALGIÇ-T.C. Kimlik numaralı

14- NERMİN BEKAR-13*******02 - T.C. Kimlik numaralı

15- PERİHAN BEKAR-13*******06 - T.C. Kimlik numaralı

16- PERVİN CAN-10*******88 - T.C. Kimlik numaralı

17- RAHİM ŞENOL-12*******10 - T.C. Kimlik numaralı

18- SADETTİN CAN-10*******60 - T.C. Kimlik numaralı

19- SAFİYE CAN-10*******46 - T.C. Kimlik numaralı

20- SEBİLE ÖZTÜRK-30*******46 - T.C. Kimlik numaralı

21- SEVİM KURTOĞLU-56*******16 -T.C. Kimlik numaralı

22- SEVİM TEZEL-13*******18 - T.C. Kimlik numaralı

23- SEYİT DİNÇER-17*******12 - T.C. Kimlik numaralı

24- VELİ DİNÇER-17*******96 - T.C. Kimlik numaralı

25- KEVSER ŞENOL-

26- SAİM ŞENOL -

DOSYA NO :2024/ 223 ESAS

KAMULAŞTIRILAN

TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Ağayeri Köyü3757 Parsel sayılı taşınmaz

MALİKİN ADI VE SOYADI :1- ARSLAN ARSLAN-17*******42 - T.C. Kimlik numaralı

2- AYNUR DARICI-55*******94 - T.C. Kimlik numaralı

3- EMİNE YAZICI-34*******98 - T.C. Kimlik numaralı

4- GÜLNUR TAŞKIN-51*******32 - T.C. Kimlik numaralı

5- HİLMİ ARSLAN-17*******70 - T.C. Kimlik numaralı

DOSYA NO :2024/ 225 ESAS

KAMULAŞTIRILAN

TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Ağayeri Köyü 3759 Parsel sayılı taşınmaz

MALİKİN ADI VE SOYADI : AZİZ DOĞAN-45*******62 - T.C. Kimlik numaralı

DOSYA NO :2024/227ESAS

KAMULAŞTIRILAN

TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Ağayeri Köyü 3763 Parsel sayılı taşınmaz

MALİKİN ADI VE SOYADI :1- FATMA SEVİM-16*******20 -T.C. Kimlik numaralı

2- HALİDE ALTUNTAŞ-16*******88 -T.C. Kimlik numaralı

3- İHSAN TUNCER-15*******36 - T.C. Kimlik numaralı

4- İLHAN TUNÇER-15*******54 -T.C. Kimlik numaralı

5- İRFAN TUNÇER-15*******46 T.C. Kimlik numaralı

6- MEHMET TUNÇER-15*******02 -T.C. Kimlik numaralı

7- ŞADİYE TUNÇER-15*******72 - T.C. Kimlik numaralı

DOSYA NO :2024/ 229 ESAS

KAMULAŞTIRILAN

TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Ağayeri Köyü3765 Parsel sayılı taşınmaz

MALİKİN ADI VE SOYADI : MUHİDDİN SEVİMLİ-16*******92 - T.C. Kimlik numaralı

DOSYA NO :2024/ 231 ESAS

KAMULAŞTIRILAN

TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Ağayeri Köyü 3769 Parsel sayılı taşınmaz

MALİKİN ADI VE SOYADI : SEBAHATTİN CAN-10*******54 - T.C. Kimlik numaralı

DOSYA NO :2024/ 233 ESAS

KAMULAŞTIRILAN

TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Ağayeri Köyü 3773 Parsel sayılı taşınmaz

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- AHMET ERBAY-60*******26 - T.C. Kimlik numaralı

2- AYŞE ERBAY-60*******60 - T.C. Kimlik numaralı

3- EFRAHİM ERBAY-60*******06 - T.C. Kimlik numaralı

4- KADİR ERBAY-60*******52 - T.C. Kimlik numaralı

5- KADİRİYE GÖRÜCÜOĞLU-60********34 - T.C. Kimlik numaralı

6- LEYLA ERBAY-60*******98 -T.C. Kimlik numaralı

7- MÜZEYYEN ERBAY-60*******78 - T.C. Kimlik numaralı

8- RESUL ERBAY-60*******26 -T.C. Kimlik numaralı

DOSYA NO :2024/ 235 ESAS

KAMULAŞTIRILAN

TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Ağayeri Köyü 3780 Parsel sayılı taşınmaz

MALİKİN ADI VE SOYADI :1- ALİ ARİF TERZİ-26*******38 -T.C. Kimlik numaralı

2- NURAY YENİ-13*******02 - T.C. Kimlik numaralı

3- RAİF TERZİ-26*******74 -T.C. Kimlik numaralı

DOSYA NO :2024/237ESAS

KAMULAŞTIRILAN

TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Ağayeri Köyü 3798 Parsel sayılı taşınmaz

MALİKİN ADI VE SOYADI :1- AYKUT CAN-12*******24 -T.C. Kimlik numaralı

2- FATMA YILMAZ-30*******78 - T.C. Kimlik numaralı

3- FİLİZ CAN DONAT-12*******88 -T.C. Kimlik numaralı

4- NAZMİ CAN-12*******48 - T.C. Kimlik numaralı

5- RİFAT CAN-12*******66 - T.C. Kimlik numaralı

6- SELMA ÇAKALOĞLU-12*******24 -T.C. Kimlik numaralı

7- SERAP KARAKOÇ-12*******78 -T.C. Kimlik numaralı

DOSYA NO :2024/239 ESAS

KAMULAŞTIRILAN

TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Ağayeri Köyü 3804Parsel sayılı taşınmaz

MALİKİN ADI VE SOYADI :1- GÜLTEREN KOÇYİĞİT-15*******78 -T.C. Kimlik numaralı

2- İSMET BEKAR-13*******06 - T.C. Kimlik numaralı

3- KENAN BEKAR-13*******12 - T.C. Kimlik numaralı

4- MUHTEREM DİNÇER-17*******90 - T.C. Kimlik numaralı

DOSYA NO :2024/241 ESAS

KAMULAŞTIRILAN

TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Ağayeri Köyü 3824Parsel sayılı taşınmaz

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- AHMET TERZİ-14*******58 -T.C. Kimlik numaralı

2- ALİ ARİF TERZİ-26*******38 - T.C. Kimlik numaralı

3- CAVİDAN AKAR-537*******6 - T.C. Kimlik numaralı

4- HURİYE SEVİNÇ-13*******54 - T.C. Kimlik numaralı

5- HURİYE UÇAN-14*******78 - T.C. Kimlik numaralı

6- HÜLYA KÖRKEN-14*******96 -T.C. Kimlik numaralı

7- HÜRRİYET UÇAN-14*******14 -T.C. Kimlik numaralı

8- MELİHAN UÇAN-14*******14 -T.C. Kimlik numaralı

9- NEBAHAT PALA-52*******44 -T.C. Kimlik numaralı

10- NURAY YENİ-13*******02 - T.C. Kimlik numaralı

11- NURİYE UÇAN-14*******50 - T.C. Kimlik numaralı

12- RAİF TERZİ-26*******74 -T.C. Kimlik numaralı

13- REMZİYE FİDAN-32*******80 T.C. Kimlik numaralı

14- RUŞEN ÇEKİRDEKÇİ-54*******74 -T.C. Kimlik numaralı

15- SEVGİ TÜRKOĞLU-19*******24 -T.C. Kimlik numaralı

16- ŞEVKET ÇEKİRDEKÇİ-54*******00 - T.C. Kimlik numaralı

17- TAHCETTİN ÇEKİRDEKÇİ-54*******94 - T.C. Kimlik numaralı

18- TEVFİK TERZİ-14*******22 -T.C. Kimlik numaralı

19- TURGUT TÜRKER-56*******66 - T.C. Kimlik numaralı

Kamulaştırmayı yapan davacı idare T.C.DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı tarla vasfındaki taşınmazlara kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare T.C.DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından mahkememizin 2024/171 Esas, 2024/173 Esas, 2024/175 Esas, 2024/177, 2024/179 Esas, 2024/181 Esas, 2024/183 Esas, 2024/185 Esas, 2024/187 Esas, 2024/189 Esas, 2024/191 Esas, 2024/193 Esas, 2024/195 Esas, 2024/197 Esas, 2024/199 Esas, 2024/201 Esas, 2024/203 Esas, 2024/205 Esas, 2024/207 Esas, 2024/209 Esas, 2024/211 Esas, 2024/213 Esas, 2024/215 Esas, 2024/217 Esas, 2024/219 Esas, 2024/221 Esas, 2024/223 Esas, 2024/225 Esas, 2024/227 Esas, 2024/229 Esas, 2024/231 Esas, 2024/233 Esas, 2024/235 Esas, 2024/237 Esas, 2024/239 Esas, 2024/241 Esas sayılarında davalar açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 30/05/2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02077934