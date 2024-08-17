T.C. BABAESKİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 18.08.2024 00:00
ESAS NO : 2024/171 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
DOSYA NO :2024/ 171 ESAS
KAMULAŞTIRILAN
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski ilçesi, Ağayeri Mah. 1453 parsel sayılı taşınmaz
MALİKİN ADI VE SOYADI :MUHİDDİN SEVİMLİ-16*******92 T.C. Kimlik numaralı
DOSYA NO :2024/ 173 ESAS
KAMULAŞTIRILAN
TAŞINMAZ BİLGİSİ :Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Ağayeri Mah. 1969 parsel sayılı taşınmaz
MALİKİN ADI VE SOYADI : HATİCE Bilinmiyor-
DOSYA NO :2024/ 175 ESAS
KAMULAŞTIRILAN
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Ağayeri Köyü1998 Parsel sayılı taşınmaz
MALİKİN ADI VE SOYADI :1- AYKUT CAN-12*******24 -T.C. Kimlik numaralı
2- AYŞE BİLİR-44*******06 -T.C. Kimlik numaralı
3- BUĞRA AKDEMİR-10*******80 - T.C. Kimlik numaralı
4- BUSE TAŞ-19*******80 - T.C. Kimlik numaralı
5- DAMLA TAŞ-10*******34 - T.C. Kimlik numaralı
6- DİLEK AYDIN-35*******50 -T.C. Kimlik numaralı
7- EMEL DOĞRU-27*******00 - T.C. Kimlik numaralı
8- ENBİYA CAN-12*******38 -T.C. Kimlik numaralı
9- FEDAYİ BAKKAL-11*******34 - T.C. Kimlik numaralı
10- FERDİ TUNA-49*******54 -T.C. Kimlik numaralı
11- FİKRET BAKKAL-11*******76 -T.C. Kimlik numaralı
12- FİLİZ CAN DONAT-12*******88 - T.C. Kimlik numaralı
13- GÜLEREN CAN-12*******50 - T.C. Kimlik numaralı
14- HAKAN TAŞ-10*******26 -T.C. Kimlik numaralı
15- HASAN DÜŞOVA-10*******22 - T.C. Kimlik numaralı
16- HATİCE TAŞ-10*******62 -T.C. Kimlik numaralı
17- HATİCE YAVAŞ-51*******06 - T.C. Kimlik numaralı
18- LÜTFİ TAŞ-10*******32 -T.C. Kimlik numaralı
19- MEHMET TUNA-49*******80 - T.C. Kimlik numaralı
20- MELİHA KOÇYİĞİT-15*******84 - T.C. Kimlik numaralı
21- MÜŞERREF ÇAKIROĞLU-17*******74 -T.C. Kimlik numaralı
22- NURİYE DİNÇER-17*******16 - T.C. Kimlik numaralı
23- ÖMER DÜŞOVA-10*******22 - T.C. Kimlik numaralı
24- SELÇUK TUNA-49*******72 - T.C. Kimlik numaralı
25- SELMA ÇAKALOĞLU-12*******24 -T.C. Kimlik numaralı
26- SERAP KARAKOÇ-12*******78 -T.C. Kimlik numaralı
27- SERVET TAŞ-10*******70 - T.C. Kimlik numaralı
28- ŞAKİRE YILMAZ-17*******54 -T.C. Kimlik numaralı
29- ŞEMŞETTİN TAŞ-10*******86 - T.C. Kimlik numaralı
30- UĞUR BİLGİN-44*******34 -T.C. Kimlik numaralı
31- YAHYA BİLGİN-44917531790 -T.C. Kimlik numaralı
32- ZÜLEYHA ÖÇAL-16*******88 - T.C. Kimlik numaralı
DOSYA NO :2024/ 177ESAS
KAMULAŞTIRILAN
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Ağayeri Köyü 2016 Parsel sayılı taşınmaz
MALİKİN ADI VE SOYADI :1- ALİ KARA-15*******16 - T.C. Kimlik numaralı
2- AYHAN MÜRKİT-12*******16 -T.C. Kimlik numaralı
3- BEHÇET KARA-15*******70 -T.C. Kimlik numaralı
4- FAHRETTİN MÜRKİT-12*******50 - T.C. Kimlik numaralı
5- GÜLSEREN GÜNGÖR-43*******00 - T.C. Kimlik numaralı
6- HALİL İBRAHİM KAYA-14*******12 - T.C. Kimlik numaralı
7- İBRAHİM CAN-10*******92 -T.C. Kimlik numaralı
8- MUSTAFA MÜRKİT-12*******96 -T.C. Kimlik numaralı
9- SEBAHATTİN CAN-10*******54 -T.C. Kimlik numaralı
10- SERDAR CAN-10*******30 - T.C. Kimlik numaralı
11- SERPİL TAŞKIN-25*******98 - T.C. Kimlik numaralı
12- VARDAR CAN-10*******20 -T.C. Kimlik numaralı
KISITLI : HALİL MÜRKİT -12*******76-T.C. Kimlik numaralı
VASİ : SEVİNÇ MÜRKİT - 12*******88-T.C. Kimlik numaralı
DOSYA NO :2024/ 179 ESAS
KAMULAŞTIRILAN
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Ağayeri Köyü2038 Parsel sayılı taşınmaz
MALİKİN ADI VE SOYADI : ADEM BOZOĞLU-19*******92 - T.C. Kimlik numaralı
DOSYA NO :2024/ 181 ESAS
KAMULAŞTIRILAN
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Ağayeri Köyü 2057 Parsel sayılı taşınmaz
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- ALİ KARTEL-23*******24 - T.C. Kimlik numaralı
2- ATİYE DÜŞOVA-11*******30 - T.C. Kimlik numaralı
3- ÇİĞDEM DÜŞOVA-11*******04 - T.C. Kimlik numaralı
4- DOĞUŞ SAVUL-21*******04 - T.C. Kimlik numaralı
5- EBRU CAN-11*******36 - T.C. Kimlik numaralı
6- EMİRZADE TERZİ-14*******74 -T.C. Kimlik numaralı
7- ESRA SAPMAZ-16*******26 -T.C. Kimlik numaralı
8- FATMA KAYA-14*******78 - T.C. Kimlik numaralı
9- FATMA ÖÇAL-16*******06 - T.C. Kimlik numaralı
10- HAYATİ ÖÇAL-16*******14 - T.C. Kimlik numaralı
11- KAMİLE KAYA-14*******68 - T.C. Kimlik numaralı
12- KEREM DÜŞOVA-55*******70 -T.C. Kimlik numaralı
13- MEHMET ÖÇAL-16*******42 -T.C. Kimlik numaralı
14- MERYEM KARA-15*******48 - T.C. Kimlik numaralı
15- MÜMİN ÖÇAL-16*******06 - T.C. Kimlik numaralı
16- NAZİLE KESER-11*******86 -T.C. Kimlik numaralı
17- NEBİA DALGIÇ-10*******78 -T.C. Kimlik numaralı
18- NERMİN SERTEL-33*******96 -T.C. Kimlik numaralı
19- NEZİHA ÖZER-24*******06 - T.C. Kimlik numaralı
20- ÖZLEM DÜŞOVA-36*******42 - T.C. Kimlik numaralı
21- RECEP ÖÇAL-16*******24 - T.C. Kimlik numaralı
22- SAİME KARA-11*******72 - T.C. Kimlik numaralı
23- SEMA VURMAZ-53*******44 - T.C. Kimlik numaralı
24- SEMRA CAN-10*******14 - T.C. Kimlik numaralı
25- SERAP ELMAS-11*******14 - T.C. Kimlik numaralı
26- SERMİN KEÇECİ-47*******94 -T.C. Kimlik numaralı
27- SEVGİ GÜLAÇ-25*******06 - T.C. Kimlik numaralı
28- ŞEMSİ KARA-11*******80 - T.C. Kimlik numaralı
29- ÜLKÜ SAVUL-21*******84 -T.C. Kimlik numaralı
30- YUSUF DÜŞOVA-25*******84 - T.C. Kimlik numaralı
31- ZÜLEYHA ÖÇAL-16*******88 -T.C. Kimlik numaralı
DOSYA NO :2024/183ESAS
KAMULAŞTIRILAN
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Ağayeri Köyü 2077 Parsel sayılı taşınmaz
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- FATİH KESER-11*******86 - T.C. Kimlik numaralı
2- FEVZİYE ŞEYMA YILMAZ-48*******02 - T.C. Kimlik numaralı
3- GONCAGÜL UTKU-54*******70 - T.C. Kimlik numaralı
4- HALİM KESER-11*******04 - T.C. Kimlik numaralı
5- HÜSEYİN KESER-11*******22 -T.C. Kimlik numaralı
6- MURAT KESER-11*******50 - T.C. Kimlik numaralı
7- NAİLE TÜRKŞEN-17*******08 - T.C. Kimlik numaralı
8- NEDİME KESER-11*******76 -T.C. Kimlik numaralı
9- RAHİME GÜLER KESER-42*******64 - T.C. Kimlik numaralı
10- SELVER GÜLER KESER-42*******28 - T.C. Kimlik numaralı
DOSYA NO :2024/ 185 ESAS
KAMULAŞTIRILAN
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Ağayeri Köyü 2079 Parsel sayılı taşınmaz
MALİKİN ADI VE SOYADI :1- İLKNUR ASSI-14*******26 - T.C. Kimlik numaralı
2- YADİKAR ALTU-14*******60 - T.C. Kimlik numaralı
DOSYA NO :2024/ 187 ESAS
KAMULAŞTIRILAN
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Ağayeri Köyü2081 Parsel sayılı taşınmaz
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- CİHAN ALİ KARA-15*******78 - T.C. Kimlik numaralı
2- FİKRET KARA-15*******66 -T.C. Kimlik numaralı
3- HAYRÜNNÜSA KARA-15*******12 - T.C. Kimlik numaralı
4- KIYMET KARA-15*******96 - T.C. Kimlik numaralı
5- SARA LUİSA ESSİNG-21*******34 - T.C. Kimlik numaralı
DOSYA NO :2024/ 189 ESAS
KAMULAŞTIRILAN
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Ağayeri Köyü2094 Parsel sayılı taşınmaz
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- AHMET YEŞİLOVA-11*******50 - T.C. Kimlik numaralı
2- FATMA DALGIÇ-10*******16 - T.C. Kimlik numaralı
3- FİGEN ERCAN-36*******60 - T.C. Kimlik numaralı
4- HÜSEYİN YEŞİLOVA-11*******42 -T.C. Kimlik numaralı
5- MEHMET YEŞİLOVA-11*****96 - T.C. Kimlik numaralı
DOSYA NO :2024/ 191 ESAS
KAMULAŞTIRILAN
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Ağayeri Köyü2099 Parsel sayılı taşınmaz
MALİKİN ADI VE SOYADI : MEHMET VURAL-12*******66 - T.C. Kimlik numaralı
DOSYA NO :2024/ 193 ESAS
KAMULAŞTIRILAN
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Ağayeri Köyü 2106 Parselsayılı taşınmaz
MALİKİN ADI VE SOYADI :1- ARZU DÜŞOVA-43*******08 - T.C. Kimlik numaralı
2- FETHİ DÜŞOVA-10*******02 - T.C. Kimlik numaralı
3- FİKRİYE ALTINER-24*******16 - T.C. Kimlik numaralı
4- GİZEM DÜŞOVA-43*******62 - T.C. Kimlik numaralı
5- GÖNÜL OKUMUŞ-22*******24 - T.C. Kimlik numaralı
6- HANİFE ÇEVİK-10*******90 - T.C. Kimlik numaralı
7- HÜSEYİN GÖKBERK DÜŞOVA-43*******36 - T.C. Kimlik numaralı
8- KAMİL DÜŞOVA-10*******74 - T.C. Kimlik numaralı
9- MUAZZEZ UÇANOĞLU-20*******22 - T.C. Kimlik numaralı
10- RİDVAN YÜKSEL-42*******52 - T.C. Kimlik numaralı
DOSYA NO :2024/195 ESAS
KAMULAŞTIRILAN
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Ağayeri Köyü 2111 Parsel sayılı taşınmaz
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- HAYRÜNNÜSA BİLGİN-18*******12 - T.C. Kimlik numaralı
2- KADİR BİLGİN-18*******14 - T.C. Kimlik numaralı
3- MURAT GÖKAY DOĞAN-50*******24 T.C. Kimlik numaralı
DOSYA NO :2024/197ESAS
KAMULAŞTIRILAN
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Ağayeri Köyü2113 Parsel sayılı taşınmaz
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- CİHAN ALİ KARA-15*******78 - T.C. Kimlik numaralıİ
2- EMEL DOĞRU-27*******00 -T.C. Kimlik numaralı
3- FİKRET KARA-15*******66 - T.C. Kimlik numaralı
4- FİKRİYE ERTÜRK-16*******52 - T.C. Kimlik numaralı
5- GÜLAFER DEMİREL-13*******20 -T.C. Kimlik numaralı
6- HAKAN CAN-10*******64 - T.C. Kimlik numaralı
7- HALİL GÖKOVA-13*******28 -T.C. Kimlik numaralı
8- HASAN DÜŞOVA-10*******22 -T.C. Kimlik numaralı
9- HATİCE AYDIN-49*******76 -T.C. Kimlik numaralı
10- HAYRÜNNÜSA KARA-15*******12 - T.C. Kimlik numaralı
11- İKBAL DURGUT-21*******06 - T.C. Kimlik numaralı
12- KIYMET KARA-15********96 - T.C. Kimlik numaralı
13- NEVRİYE ER-38*******84 - T.C. Kimlik numaralı
14- NİHAL DÖNER-17*******38 -T.C. Kimlik numaralı
15- NURİYE DİNÇER-17*******16 - T.C. Kimlik numaralı
16- ÖMER DÜŞOVA-10********22 - T.C. Kimlik numaralı
17- SAİME BÜLBÜL-21*******74 - T.C. Kimlik numaralı
18- SARA LUİSA ESSİNG-21*******34 - T.C. Kimlik numaralı
19- ŞAKİRE YILMAZ-17*******54 -T.C. Kimlik numaralı
20- ŞEMŞETTİN TAŞ-10*******86 - T.C. Kimlik numaralı
21- ŞÜKRÜ BEKAR-13********40 - T.C. Kimlik numaralı
22- ŞÜKRÜYE YÜKSEL-12*******78 - T.C. Kimlik numaralı
23- ÜMİT GÖKOVA-13*******56 - T.C. Kimlik numaralı
24- YALÇIN GÖKOVA-13********38 - T.C. Kimlik numaralı
25- ZARİF GÜMÜŞ-19*******00 - T.C. Kimlik numaralı
26- ZEKERİYA GÖKOVA-13*******36 - T.C. Kimlik numaralı
27- ZUHAL YAVAŞ-24*******76 - T.C. Kimlik numaralı
DOSYA NO :2024/ 199 ESAS
KAMULAŞTIRILAN
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Ağayeri Köyü 2115 Parsel sayılı taşınmaz
MALİKİN ADI VE SOYADI :1- İSMAİL DİNÇER-17*******38 - T.C. Kimlik numaralı
2- MUSTAFA DİNÇER-17*******58 - T.C. Kimlik numaralı
DOSYA NO :2024/201 ESAS
KAMULAŞTIRILAN
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Ağayeri Köyü2117 Parsel sayılı taşınmaz
MALİKİN ADI VE SOYADI : MÜMİN KAHVECİ-16*******04 - T.C. Kimlik numaralı
DOSYA NO :2024/203ESAS
KAMULAŞTIRILAN
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Ağayeri Köyü 3066 Parsel sayılı taşınmaz
MALİKİN ADI VE SOYADI : FATMA SEVİM-16*******20 - T.C. Kimlik numaralı
DOSYA NO :2024/205 ESAS
KAMULAŞTIRILAN
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Ağayeri Köyü 3089 Parsel sayılı taşınmaz
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- HAVVA ONUL-11*******88 - T.C. Kimlik numaralı
2- MÜRSEL BEKAR-13*******48 -T.C. Kimlik numaralı
3- RİVAYET BAŞ-40*******48 -T.C. Kimlik numaralı
4- SEDAH DEMİREL-13*******24 - T.C. Kimlik numaralı
5- ŞEFİKA ÇAPKIN-15********92 - T.C. Kimlik numaralı
DOSYA NO :2024/207ESAS
KAMULAŞTIRILAN
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Ağayeri Köyü3104 Parsel sayılı taşınmaz
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- BİRKAN AVCIOĞLU-19*******48 - T.C. Kimlik numaralı
2- BİRSEN BULUT-25*******46 -T.C. Kimlik numaralı
3- CANAN DÜŞOVA-12*******30 - T.C. Kimlik numaralı
4- CANSU DÜŞOVA-12*******22 - T.C. Kimlik numaralı
5- DERYA OYSAL-12*******88 - T.C. Kimlik numaralı
6- DİLEK DEMİRBAŞ-51*******70 - T.C. Kimlik numaralı
7- FERDA ŞENYER-19*******34 - T.C. Kimlik numaralı
8- FİLİZ BAKTI-56*******60 - T.C. Kimlik numaralı
9- FİLİZ BULUT-33*******24 - T.C. Kimlik numaralı
10- FUNDA AVCIOĞLU-19*******06 -T.C. Kimlik numaralı
11- GİZEM BAKTI-56*******52 - T.C. Kimlik numaralı
12- GÖNÜL AKGÜN-34*******84 - T.C. Kimlik numaralı
13- GÜZİN HARMAN-21*******62 - T.C. Kimlik numaralı
14- HACER DÜŞOVA-12*******02 - T.C. Kimlik numaralı
15- HÜLYA BÜYÜKOCAK-51*******34 - T.C. Kimlik numaralı
16- İLTEN YORULMAZ-53*******88 -T.C. Kimlik numaralı
17- İSMAİL BAKTI-56*******78 - T.C. Kimlik numaralı
18- KEMAL DÜŞOVA-12*******48 - T.C. Kimlik numaralı
19- MAZLÜME ÖZ-23*******30 - T.C. Kimlik numaralı
20- MUSTAFA ÖZÇİLEK-52*******24 -T.C. Kimlik numaralı
21- MÜCEVVER NALLAR-24*******12 - T.C. Kimlik numaralı
22- NERMİN AKÇAY-33*******32 -T.C. Kimlik numaralı
23- NURSEN DÜŞOVA-12*******76 - T.C. Kimlik numaralı
24- PERİHAN TUNALI-60*******76 -T.C. Kimlik numaralı
25- ŞİRİN KESEMEN-18*******66 - T.C. Kimlik numaralı
26- VİLDAN YÜKSEL-51*******16 -T.C. Kimlik numaralı
27- YAĞMUR GİDER-56*******98 - T.C. Kimlik numaralı
DOSYA NO :2024/ 209 ESAS
KAMULAŞTIRILAN
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Ağayeri Köyü3254 Parsel sayılı taşınmaz
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- ALİ GÜNEY-53*******50 - T.C. Kimlik numaralı
2- AYSUN GÜÇLÜ-18*******34 -T.C. Kimlik numaralı
3- AZİME GURBETÇİ-55*******90 -T.C. Kimlik numaralı
4- BAHATTİN GÜR-17*******38 -T.C. Kimlik numaralı
5- EKREM ASMA-60*******42 - T.C. Kimlik numaralı
6- EKREM ASMA-48*******02 -T.C. Kimlik numaralı
7- EYÜP GÜR-17*******58 - T.C. Kimlik numaralı
8- FATMA ŞENTÜRK-45*******66 - T.C. Kimlik numaralı
9- FERİHA GÜZEL-17*******14 -T.C. Kimlik numaralı
10- FİKRİYE GÜR-17*******04 -T.C. Kimlik numaralı
11- FÜSUN KESKİN-10*******44 - T.C. Kimlik numaralı
12- HANİFE ÇEVİK-10*******90 - T.C. Kimlik numaralı
13- HÜSAMETTİN GÜR-17*******70 - T.C. Kimlik numaralı
14- İKBAL KUTLU-47*******66 -T.C. Kimlik numaralı
15- KADER VAROL-48*******70 -T.C. Kimlik numaralı
16- KANİYE GÜR-50*******34 -T.C. Kimlik numaralı
17- KASİM ASMA-47*******30 -T.C. Kimlik numaralı
18- MEHMET GÜR-17*******82 -T.C. Kimlik numaralı
19- MURADİYE KARA-26*******68 - T.C. Kimlik numaralı
20- MUSTAFA ASMA-17*******10 - T.C. Kimlik numaralı
21- MUSTAFA GÜR-17*******56 -T.C. Kimlik numaralı
22- MÜKERREM DEMİREL-13*******32 - T.C. Kimlik numaralı
23- NACİYE GÜR-17*******42 - T.C. Kimlik numaralı
24- NAİME BULAK-50*******80 - T.C. Kimlik numaralı
25- NALAN ŞENOL-12*******96 - T.C. Kimlik numaralı
26- NAZİLE KÜLAHLI-13*******76 - T.C. Kimlik numaralı
27- NAZİME AYMAK-32*******38 - T.C. Kimlik numaralı
28- NAZMİYE MUSLUOĞLU-56*******48 - T.C. Kimlik numaralı
29- NEHAT ASMA-41*******56 - T.C. Kimlik numaralı
30- ÖZAY GÜR-17*******06 - T.C. Kimlik numaralı
31- RASİM ASMA-42*******28 -T.C. Kimlik numaralı
32- SAYİME MUTLU-49*******52 - T.C. Kimlik numaralı
33- SEBAHAT YAMAN-35*******40 -T.C. Kimlik numaralı
34- SEBAHATTİN GÜR-17*******94 -T.C. Kimlik numaralı
35- SEMİHA DÜŞOVA-59*******58 - T.C. Kimlik numaralı
36- SERDAR YILMAZ-15*******82 -T.C. Kimlik numaralı
37- SERKAN GÜR-17*******54 - T.C. Kimlik numaralı
38- SEYFETTİN GÜR-17*******66 - T.C. Kimlik numaralı
39- SÜHEYLA GÜR-17*******62 - T.C. Kimlik numaralı
40- ŞABAN POYRAZ-10*******78 - T.C. Kimlik numaralı
41- ŞAHİN POYRAZ-10*******14 - T.C. Kimlik numaralı
42- TENZİLE ENGİN-34*******40 - T.C. Kimlik numaralı
43- TEVFİK GÜR-17*******84 - T.C. Kimlik numaralı
44- ÜMRAN ŞİŞMAN-24*******62 - T.C. Kimlik numaralı
45- YELİZ YILMAZ-38*******20 - T.C. Kimlik numaralı
46- YUSUF GÜR-17*******78 - T.C. Kimlik numaralı
KISITLI : MERTCAN GÜR -
VASİ : GÜLŞAH GÜR -
DOSYA NO :2024/ 211 ESAS
KAMULAŞTIRILAN
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Ağayeri Köyü 3310 Parsel sayılı taşınmaz
MALİKİN ADI VE SOYADI : FAKİYE-
DOSYA NO :2024/213ESAS
KAMULAŞTIRILAN
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Ağayeri Köyü3370 Parsel sayılı taşınmaz
MALİKİN ADI VE SOYADI :1- ALAETTİN KAYA-14*******66 - T.C. Kimlik numaralı
2- AYŞE GÜLCÜ-48*******64 - T.C. Kimlik numaralı
3- AYŞE GÜLTEKİN-49*******26 -T.C. Kimlik numaralı
4- AYTAÇ BEKAR-13*******66 - T.C. Kimlik numaralı
5- AYTUNÇ BEKAR-13*******30 - T.C. Kimlik numaralı
6- CİHAN ALİ KARA-15*******78 - T.C. Kimlik numaralı
7- ÇİĞDEM KAYA YILMAZ-14*******34 -T.C. Kimlik numaralı
8- DİLEK KURT-12*******54 - T.C. Kimlik numaralı
9- ERDOĞAN KARA-15*******40 - T.C. Kimlik numaralı
10- FİKRET KARA-15*******66 - T.C. Kimlik numaralı
11- HACER KAYA-14*******4 - OT.C. Kimlik numaralı
12- HALİL İBRAHİM BERBER-15*******28 - T.C. Kimlik numaralı
13- HAMDİYE BEKAR-13*******94 - T.C. Kimlik numaralı
14- HAYRÜNNÜSA KARA-15*******12 - T.C. Kimlik numaralı
15- HÜLYA BERBER ÇELEBİ-15*******34 - T.C. Kimlik numaralı
16- İLKAY GÜLTEKİN-48*******46 - T.C. Kimlik numaralı
17- İSMAİL TUNA-53*******64 - T.C. Kimlik numaralı
18- KADER KAYA-14*******52 - T.C. Kimlik numaralı
19- KADRİYE SERBEST-32*******62 -T.C. Kimlik numaralı
20- KIYMET KARA-15*******96 - T.C. Kimlik numaralı
21- MİNE GÜLTEKİN-15*******06 -T.C. Kimlik numaralı
22- MUHSİNE SEVİMLİ-16*******20 - T.C. Kimlik numaralı
23- MÜMÜNE GERE-48*******98 -T.C. Kimlik numaralı
24- NURETTİN KAYA-14*******84 - T.C. Kimlik numaralı
25- SABRİYE AKBULUT-59*******66 - T.C. Kimlik numaralı
26- SAMET BERBER-15*******16 -T.C. Kimlik numaralı
27- SARA LUİSA ESSİNG-21*******34 - T.C. Kimlik numaralı
28- SERPİL BERBER-15*******24 - T.C. Kimlik numaralı
29- SİNAN TUNA-53*******44 -T.C. Kimlik numaralı
30- ŞAHİNDE SEVEN-16*******34 - T.C. Kimlik numaralı
31- ŞAHSİNE GÜR-17*******30 - T.C. Kimlik numaralı
32- ÜMMİYE ŞENOL-12*******74 -T.C. Kimlik numaralı
33- YASEMİN CANBAZ-49*******30 - T.C. Kimlik numaralı
34- YÜCEL BERBER-15*******148 -T.C. Kimlik numaralı
35- Mehmet KARA -15*******56
DOSYA NO :2024/215 ESAS
KAMULAŞTIRILAN
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Ağayeri Köyü 3736 Parsel sayılı taşınmaz
MALİKİN ADI VE SOYADI :1- HATİCE MERCAN-53*******28 - T.C. Kimlik numaralı
2- Hüseyin -
3- ZARİF -
DOSYA NO :2024/217 ESAS
KAMULAŞTIRILAN
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Ağayeri Köyü 3747 Parsel sayılı taşınmaz
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- AHMET BEKAR-13*******38 - T.C. Kimlik numaralı
2- ALAETTİN ŞENTÜRK-44*******42 - T.C. Kimlik numaralı
3- AYTAÇ ÇETİNEL-12*******82 - T.C. Kimlik numaralı
4- BEYTULLAH BEKAR-13*******76 - T.C. Kimlik numaralı
5- HAYRULLAH BEKAR-13*******68 - T.C. Kimlik numaralı
6- MEHMET BEKAR-13*******32 - T.C. Kimlik numaralı
7- MUSTAFA BEKAR-13*******66 - T.C. Kimlik numaralı
8- NUSRET ŞENTÜRK-44*******16 - T.C. Kimlik numaralı
9- RECAİ BEKAR-13*******76 - T.C. Kimlik numaralı
10- RİDVAN KURŞUN-18*******04 - T.C. Kimlik numaralı
11-AYŞE BEKAR -
12-KENAN BEKAR -
DOSYA NO :2024/219 ESAS
KAMULAŞTIRILAN
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Ağayeri Köyü 3751 Parsel sayılı taşınmaz
MALİKİN ADI VE SOYADI : ŞÜKRÜ BEKAR-13*******40 - T.C. Kimlik numaralı
DOSYA NO :2024/221 ESAS
KAMULAŞTIRILAN
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Ağayeri Köyü 3755 Parsel sayılı taşınmaz
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- ADNAN GÜLÇİN-11*******28 - T.C. Kimlik numaralı
2- ARZU YÜKSELOĞLU-39*******20 - T.C. Kimlik numaralı
3- AYŞE AKTAŞ-32*******32 -T.C. Kimlik numaralı
4- AYŞE USLU-22*******66 - T.C. Kimlik numaralı
5- ELMAS -
6- ERTUĞRUL DİNÇER-48*******70 - T.C. Kimlik numaralı
7- FATMA EREN-30*******06 - T.C. Kimlik numaralı
8- FİGEN SAYGILI-59*******86 -T.C. Kimlik numaralı
9- HATİCE OKUMUŞ-47*******18 - T.C. Kimlik numaralı
10- İBRAHİM ŞENOL-12*******94 -T.C. Kimlik numaralı
11- MEHMET DİNÇER-17*******30 - T.C. Kimlik numaralı
12- MÜMÜN BEKAR-13*******20 - T.C. Kimlik numaralı
13- NAZMİYE DALGIÇ-T.C. Kimlik numaralı
14- NERMİN BEKAR-13*******02 - T.C. Kimlik numaralı
15- PERİHAN BEKAR-13*******06 - T.C. Kimlik numaralı
16- PERVİN CAN-10*******88 - T.C. Kimlik numaralı
17- RAHİM ŞENOL-12*******10 - T.C. Kimlik numaralı
18- SADETTİN CAN-10*******60 - T.C. Kimlik numaralı
19- SAFİYE CAN-10*******46 - T.C. Kimlik numaralı
20- SEBİLE ÖZTÜRK-30*******46 - T.C. Kimlik numaralı
21- SEVİM KURTOĞLU-56*******16 -T.C. Kimlik numaralı
22- SEVİM TEZEL-13*******18 - T.C. Kimlik numaralı
23- SEYİT DİNÇER-17*******12 - T.C. Kimlik numaralı
24- VELİ DİNÇER-17*******96 - T.C. Kimlik numaralı
25- KEVSER ŞENOL-
26- SAİM ŞENOL -
DOSYA NO :2024/ 223 ESAS
KAMULAŞTIRILAN
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Ağayeri Köyü3757 Parsel sayılı taşınmaz
MALİKİN ADI VE SOYADI :1- ARSLAN ARSLAN-17*******42 - T.C. Kimlik numaralı
2- AYNUR DARICI-55*******94 - T.C. Kimlik numaralı
3- EMİNE YAZICI-34*******98 - T.C. Kimlik numaralı
4- GÜLNUR TAŞKIN-51*******32 - T.C. Kimlik numaralı
5- HİLMİ ARSLAN-17*******70 - T.C. Kimlik numaralı
DOSYA NO :2024/ 225 ESAS
KAMULAŞTIRILAN
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Ağayeri Köyü 3759 Parsel sayılı taşınmaz
MALİKİN ADI VE SOYADI : AZİZ DOĞAN-45*******62 - T.C. Kimlik numaralı
DOSYA NO :2024/227ESAS
KAMULAŞTIRILAN
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Ağayeri Köyü 3763 Parsel sayılı taşınmaz
MALİKİN ADI VE SOYADI :1- FATMA SEVİM-16*******20 -T.C. Kimlik numaralı
2- HALİDE ALTUNTAŞ-16*******88 -T.C. Kimlik numaralı
3- İHSAN TUNCER-15*******36 - T.C. Kimlik numaralı
4- İLHAN TUNÇER-15*******54 -T.C. Kimlik numaralı
5- İRFAN TUNÇER-15*******46 T.C. Kimlik numaralı
6- MEHMET TUNÇER-15*******02 -T.C. Kimlik numaralı
7- ŞADİYE TUNÇER-15*******72 - T.C. Kimlik numaralı
DOSYA NO :2024/ 229 ESAS
KAMULAŞTIRILAN
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Ağayeri Köyü3765 Parsel sayılı taşınmaz
MALİKİN ADI VE SOYADI : MUHİDDİN SEVİMLİ-16*******92 - T.C. Kimlik numaralı
DOSYA NO :2024/ 231 ESAS
KAMULAŞTIRILAN
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Ağayeri Köyü 3769 Parsel sayılı taşınmaz
MALİKİN ADI VE SOYADI : SEBAHATTİN CAN-10*******54 - T.C. Kimlik numaralı
DOSYA NO :2024/ 233 ESAS
KAMULAŞTIRILAN
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Ağayeri Köyü 3773 Parsel sayılı taşınmaz
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- AHMET ERBAY-60*******26 - T.C. Kimlik numaralı
2- AYŞE ERBAY-60*******60 - T.C. Kimlik numaralı
3- EFRAHİM ERBAY-60*******06 - T.C. Kimlik numaralı
4- KADİR ERBAY-60*******52 - T.C. Kimlik numaralı
5- KADİRİYE GÖRÜCÜOĞLU-60********34 - T.C. Kimlik numaralı
6- LEYLA ERBAY-60*******98 -T.C. Kimlik numaralı
7- MÜZEYYEN ERBAY-60*******78 - T.C. Kimlik numaralı
8- RESUL ERBAY-60*******26 -T.C. Kimlik numaralı
DOSYA NO :2024/ 235 ESAS
KAMULAŞTIRILAN
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Ağayeri Köyü 3780 Parsel sayılı taşınmaz
MALİKİN ADI VE SOYADI :1- ALİ ARİF TERZİ-26*******38 -T.C. Kimlik numaralı
2- NURAY YENİ-13*******02 - T.C. Kimlik numaralı
3- RAİF TERZİ-26*******74 -T.C. Kimlik numaralı
DOSYA NO :2024/237ESAS
KAMULAŞTIRILAN
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Ağayeri Köyü 3798 Parsel sayılı taşınmaz
MALİKİN ADI VE SOYADI :1- AYKUT CAN-12*******24 -T.C. Kimlik numaralı
2- FATMA YILMAZ-30*******78 - T.C. Kimlik numaralı
3- FİLİZ CAN DONAT-12*******88 -T.C. Kimlik numaralı
4- NAZMİ CAN-12*******48 - T.C. Kimlik numaralı
5- RİFAT CAN-12*******66 - T.C. Kimlik numaralı
6- SELMA ÇAKALOĞLU-12*******24 -T.C. Kimlik numaralı
7- SERAP KARAKOÇ-12*******78 -T.C. Kimlik numaralı
DOSYA NO :2024/239 ESAS
KAMULAŞTIRILAN
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Ağayeri Köyü 3804Parsel sayılı taşınmaz
MALİKİN ADI VE SOYADI :1- GÜLTEREN KOÇYİĞİT-15*******78 -T.C. Kimlik numaralı
2- İSMET BEKAR-13*******06 - T.C. Kimlik numaralı
3- KENAN BEKAR-13*******12 - T.C. Kimlik numaralı
4- MUHTEREM DİNÇER-17*******90 - T.C. Kimlik numaralı
DOSYA NO :2024/241 ESAS
KAMULAŞTIRILAN
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Ağayeri Köyü 3824Parsel sayılı taşınmaz
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- AHMET TERZİ-14*******58 -T.C. Kimlik numaralı
2- ALİ ARİF TERZİ-26*******38 - T.C. Kimlik numaralı
3- CAVİDAN AKAR-537*******6 - T.C. Kimlik numaralı
4- HURİYE SEVİNÇ-13*******54 - T.C. Kimlik numaralı
5- HURİYE UÇAN-14*******78 - T.C. Kimlik numaralı
6- HÜLYA KÖRKEN-14*******96 -T.C. Kimlik numaralı
7- HÜRRİYET UÇAN-14*******14 -T.C. Kimlik numaralı
8- MELİHAN UÇAN-14*******14 -T.C. Kimlik numaralı
9- NEBAHAT PALA-52*******44 -T.C. Kimlik numaralı
10- NURAY YENİ-13*******02 - T.C. Kimlik numaralı
11- NURİYE UÇAN-14*******50 - T.C. Kimlik numaralı
12- RAİF TERZİ-26*******74 -T.C. Kimlik numaralı
13- REMZİYE FİDAN-32*******80 T.C. Kimlik numaralı
14- RUŞEN ÇEKİRDEKÇİ-54*******74 -T.C. Kimlik numaralı
15- SEVGİ TÜRKOĞLU-19*******24 -T.C. Kimlik numaralı
16- ŞEVKET ÇEKİRDEKÇİ-54*******00 - T.C. Kimlik numaralı
17- TAHCETTİN ÇEKİRDEKÇİ-54*******94 - T.C. Kimlik numaralı
18- TEVFİK TERZİ-14*******22 -T.C. Kimlik numaralı
19- TURGUT TÜRKER-56*******66 - T.C. Kimlik numaralı
Kamulaştırmayı yapan davacı idare T.C.DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı tarla vasfındaki taşınmazlara kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare T.C.DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından mahkememizin 2024/171 Esas, 2024/173 Esas, 2024/175 Esas, 2024/177, 2024/179 Esas, 2024/181 Esas, 2024/183 Esas, 2024/185 Esas, 2024/187 Esas, 2024/189 Esas, 2024/191 Esas, 2024/193 Esas, 2024/195 Esas, 2024/197 Esas, 2024/199 Esas, 2024/201 Esas, 2024/203 Esas, 2024/205 Esas, 2024/207 Esas, 2024/209 Esas, 2024/211 Esas, 2024/213 Esas, 2024/215 Esas, 2024/217 Esas, 2024/219 Esas, 2024/221 Esas, 2024/223 Esas, 2024/225 Esas, 2024/227 Esas, 2024/229 Esas, 2024/231 Esas, 2024/233 Esas, 2024/235 Esas, 2024/237 Esas, 2024/239 Esas, 2024/241 Esas sayılarında davalar açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 30/05/2024
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02077934